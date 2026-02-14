Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Отца детей обвинили в их гибели при пожаре во Владивостоке
В многоэтажном доме во Владивостоке произошел пожар, в результате которого погибли трое несовершеннолетних, оставшихся без присмотра.
Как передает РИА «Новости», следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отца троих погибших детей по статье о причинении смерти по неосторожности.
По данным пресс-службы МЧС, пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома, когда родителей не было рядом. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
В результате происшествия погибли дети в возрасте трех, шести и девяти лет, еще шесть человек, включая двух детей, были спасены из соседних квартир.
Следователи предъявили мужчине обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ. В Telegram-канале ведомства уточняется: «Их отцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)».
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме № 30 по улице Толстого во Владивостоке.
На месте пожарные обнаружили сильное задымление в подъезде и горящую квартиру на седьмом этаже. В результате пожара в жилом доме на улице Толстого во Владивостоке погибли трое детей,