СК Армении возбудил дело после сообщения о призывах католикоса к митингам
СК Армении возбудил дело о призывах католикоса к протестам против Пашиняна
Уголовное дело возбуждено в Армении после публикации телефонной беседы священнослужителей, где обсуждаются призывы католикоса участвовать в протестах против премьера Армении Никола Пашиняна, сообщила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после появления в СМИ записи разговора, в котором обсуждаются возможные призывы католикоса всех армян к участию в митингах против премьер-министра Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».
В пятницу издание «Айкакан жаманак», связанное с семьей Пашиняна, опубликовало запись беседы, предположительно, архиепископа Натана Ованисяна и бывшего жезлоносца католикоса иеромонаха Агана Ернджакяна. В ходе разговора иеромонах жалуется на свое новое назначение в Ванадзор и говорит, что католикос интересовался, почему он и его семья не принимают участия в протестах против Пашиняна.
Пресс-секретарь СК Армении Кима Авдалян сообщила, что на основании полученного сообщения инициировано уголовное производство за воспрепятствование или принуждение к проведению или участию в собрании с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния, а также материальное стимулирование с целью участия или отказа от участия в собрании.
Обострение между Армянской апостольской церковью и властями Армении стало заметно после публикаций в соцсетях Пашиняна, где он нелицеприятно высказывался о церкви и предлагал изменить порядок избрания католикоса.
Ранее Армянская апостольская церковь обвинила власти Армении в нарушении свободы вероисповедания после задержания тринадцати священнослужителей.
В Армении задержали представителей духовенства Арагацотнской епархии в рамках расследования дела о воздействии на участников собраний.
Ранее главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна задержали по подозрению в призывах к свержению действующей власти.