Армянская церковь обвинила власти в давлении на верующих

Армянская церковь обвинила власти в преследовании 13 священнослужителей
Армянская апостольская церковь выступила с обвинениями в адрес властей страны после задержания группы священнослужителей, включая главу Арагацотнской епархии.
Армянская апостольская церковь (ААЦ) обвинила власти Армении в нарушении свободы вероисповедания и оскорблении религиозных чувств верующих после задержания тринадцати священнослужителей, передает РИА «Новости». Среди задержанных оказался глава Арагацотнской епархии Мкртич Прошян.
По данным пресс-секретаря Следственного комитета Армении Кимы Авдалян, против священнослужителей возбуждено дело по факту принуждения к участию в митингах. Следственный комитет сообщил, что в отношении троих из них начато уголовное преследование.
В официальном заявлении Первопрестольного Святого Эчмиадзина говорится: «Применяя подобного рода репрессии, характерные тоталитарным системам, власти Армении грубо попирают право на свободу вероисповедания, оскорбляют религиозные чувства верующих, продолжают сеять ненависть, углубляя раскол в обществе».
Духовный центр также призвал духовенство и верующих не поддаваться на провокации и твердо стоять на защите церкви, подчеркнув, что «кознями, угрозами и репрессиями невозможно сломить духовных служителей и верующий народ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Армении были задержаны представители духовенства Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви в рамках расследования дела о воздействии на участников собраний.