СК Армении подтвердил задержание священнослужителей из-за участия в собраниях

Tекст: Елизавета Шишкова

Следственный комитет Армении подтвердил задержание нескольких священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви, передает ТАСС.

Правоохранители уточнили, что задержания проведены в рамках предварительного расследования уголовного дела о возможном использовании служебных полномочий для принуждения к участию или отказу от участия в собраниях.

Как сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян, следствие выясняет, оказывалось ли давление или материальное стимулирование на участников собраний.

Она заявила: «В рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту использования должностных или служебных полномочий либо оказываемого ими воздействия в целях воспрепятствования проведению собрания или участия в нем, а равно возбуждения материальной заинтересованности в участии в собрании или отказе от участия в нем, проводятся необходимые процессуальные и доказательственные действия».

По словам Кимы Авдалян, подробности следствия будут озвучены дополнительно в отдельном заявлении. Другие детали о количестве задержанных и ходе расследования пока не раскрываются.

Ранее апелляционный суд Армении установил факт нарушения права архиепископа Микаеля Аджапахяна на защиту со стороны пенитенциарного учреждения.

Архиепископ Микаель Аджапахян был задержан по подозрению в призывах к свержению действующей власти.

Суд общей юрисдикции Еревана приговорил архиепископа Микаела к двум годам лишения свободы.