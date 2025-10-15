Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.2 комментария
СК Армении подтвердил задержание священнослужителей из-за участия в собраниях
В Армении в рамках расследования дела о воздействии на участников собраний были задержаны представители духовенства Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви.
Следственный комитет Армении подтвердил задержание нескольких священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви, передает ТАСС.
Правоохранители уточнили, что задержания проведены в рамках предварительного расследования уголовного дела о возможном использовании служебных полномочий для принуждения к участию или отказу от участия в собраниях.
Как сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян, следствие выясняет, оказывалось ли давление или материальное стимулирование на участников собраний.
Она заявила: «В рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту использования должностных или служебных полномочий либо оказываемого ими воздействия в целях воспрепятствования проведению собрания или участия в нем, а равно возбуждения материальной заинтересованности в участии в собрании или отказе от участия в нем, проводятся необходимые процессуальные и доказательственные действия».
По словам Кимы Авдалян, подробности следствия будут озвучены дополнительно в отдельном заявлении. Другие детали о количестве задержанных и ходе расследования пока не раскрываются.
Ранее апелляционный суд Армении установил факт нарушения права архиепископа Микаеля Аджапахяна на защиту со стороны пенитенциарного учреждения.
Архиепископ Микаель Аджапахян был задержан по подозрению в призывах к свержению действующей власти.
Суд общей юрисдикции Еревана приговорил архиепископа Микаела к двум годам лишения свободы.