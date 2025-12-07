  • Новость часаНад Белгородской и Курской областями днем сбито 11 беспилотников
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    19 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    3 комментария
    7 декабря 2025, 20:30 • Политика

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий
    @ Sven Simon/IMAGO/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, запрещен в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе, и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»?

    Еврокомиссия (ЕК) должна жестко обеспечивать соблюдение своих цифровых правил. С таким призывом выступил Бас Эйкхаут, сопредседатель партии «Зеленых» в Европарламенте, сообщает Politico. По его словам, Брюсселю необходимо дать понять всему миру, что он – единственный, кто «борется с крупными американскими технологическими компаниями» вопреки их попыткам «убить свободу слова в ЕС».

    Ранее ЕК наложила на X (ранее Twitter, запрещен в РФ) штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    «Конфликт вокруг соцсети X изначально в большей степени носил черты непосредственно технического вопроса. ЕС не первый год занимается переосмыслением собственного цифрового законодательства. Этот процесс уже встречал неприятия у некоторых американских гигантов, например, у Билла Гейтса, основателя Microsoft», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, многие представители ИТ-бизнеса называли законотворческие инициативы ЕС попытками отгородиться от влияния Штатов в цифровой среде. До последнего времени эти споры не носили идеологического характера, а соответствующие обсуждения проблемы проходили в достаточно конструктивном ключе», – поясняет он.

    «Но в настоящее время эта ситуация приобрела качественно новое измерение.

    Штрафы в отношении Х совпали с целым рядом разногласий Вашингтона и Брюсселя по другим направлениям. В этой связи участникам конфликта с обеих сторон и захотелось внести произошедшее в поток идеологических столкновений», – акцентирует собеседник.

    «Таким образом, ситуация с X еще раз продемонстрировала раскол между консервативными США и либеральной Европой, которые не способны нормально коммуницировать в силу кардинально различных взглядов. Вашингтон достаточно пренебрежительно смотрит на единый ЕС, считая, что ему было бы более комфортно общаться с его государствами-участниками по отдельности», – рассуждает Ткаченко.

    В том, что главным рупором против американских ИТ-компаний выступили «Зеленые» нет ничего удивительного, отмечает германский политолог Александр Рар. «Это главные оппоненты Трампа во всем Евросоюзе. Речь идет о фракции, являющейся основной силой либеральных ценностей», – продолжает он.

    «На Западе не первый год бушует настоящая война между так называемыми глобалистами и традиционалистами.

    Последние в лице Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска одержали победу в США, однако в Евросоюзе сложилась совершенно иная ситуация. Здесь правые силы грубо затыкают сторонники либеральных ценностей», – говорит он.

    «Тем не менее Трамп и его команда попытались встать на защиту традиционалистов ЕС, из-за чего правящие в Брюсселе силы были повергнуты в состояние шока. Действия Вашингтона вынудили объединение начать бодаться с американцами за «свободу и демократию». Именно поэтому Брюссель и решил ввести цензуру на социальные платформы типа X», – отмечает собеседник.

    «Но американцы ответят на подобные поползновения новыми ударами по Европе. Последуют болезненные реакции всех сторон. Это настоящая борьба двух идеологий. Главными площадками сражений станут Польша и Германия, где у власти пока еще пребывают либеральные силы, однако на смену им готовятся прийти правые партии, поддержка которых в обществе нарастает», – добавляет он.

    «Важно понимать еще одну особенность складывающегося конфликта: Дональд Трамп ни за что не простит либеральным политикам ЕС их поддержку Камалы Харрис. Что касается европейцев, то они так отчаянно оппонируют главе Белого дома лишь потому, что думают: в скором времени его сметет глубинное государство Штатов», – добавляет Рар.

    Болезненная реакция действующей администрации США на попытки Еврокомиссии взыскать с соцсети X  штраф объясняется тем, что Вашингтон впервые за долгое время оказался крайне ограничен в рычагах информационного давления на международной арене, сказал американист Борис Межуев.

    «Дело в том, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, его основными площадками по продвижению тех или иных идей остались Truth Social и X.

    Все остальные платформы, даже Fox News после ухода Такера Карлсона, достаточно холодны к повестке, которую пытается продвигать сегодняшний Вашингтон», – поясняет он.

    «Теперь же европейцы пытаются «продавить» под себя X Илона Маска и вынудить предпринимателя начать «фильтровать» информацию в данной соцсети в соответствии с нуждами Брюсселя. Скрывается за этим достаточно банальный страх прихода на следующих выборах в какой-либо стране объединения к власти правых партий», – акцентирует собеседник.

    «Фактически для той же «Альтернативы для Германии» именно X стал единственной площадкой, где фракция могла относительно свободно продвигать собственные идеи. Теперь евробюрократия пытается лишить своих оппонентов подобной роскоши, что, разумеется, не нравится Дональду Трампу, надеющемуся на приход в ЕС правых сил к власти», – добавляет эксперт.

    «Поэтому с его стороны точно стоит ждать ответных мер. Не думаю, что в настоящий момент стоит ждать американского удара по Европе вне информационного контекста. Все-таки «бить» по экономике или интересам безопасности за прессинг X несколько чрезмерно. Однако в перспективе, если ситуация будет осложняться, не исключаю, что санкции могут коснуться и перечисленных сфер», – рассуждает он.

    «В первую же очередь Трамп, вероятно, попытается максимально снизить информационное влияние ЕС. Одним из таких шагов станет исключение европейских СМИ из пула Белого дома. Для немецких и французских изданий, привыкших быть «на острие» событий, это достаточно суровая мера», – заключил Межуев.

