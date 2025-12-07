  • Новость часаАмериканист объяснил резкую реакцию США на атаку ЕС против сети Х
    Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Замглавы Госдепа США обвинил ЕС в подрыве НАТО из-за штрафа соцсети Х
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    16 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    7 декабря 2025, 14:56

    Американист объяснил резкую реакцию США на атаку ЕС против сети Х

    Американист Межуев: Трамп постарается максимально снизить информационное влияние ЕС

    Американист объяснил резкую реакцию США на атаку ЕС против сети Х
    @ Jennifer Brackner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Отношения Евросоюза и США стремительно ухудшаются, на фоне чего Брюссель пытается избавиться от информационных рычагов давления Штатов на собственную политику. Прессинг X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) – как раз шаг в сторону подрыва американского влияния на Старый Свет, сказал американист Борис Межуев. Ранее Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро.

    «Болезненная реакция действующей администрации США на попытки Еврокомиссии взыскать с соцсети X (бывший Twitter, заблокирован на территории РФ) штраф объясняется тем, что Вашингтон впервые за долгое время оказался крайне ограничен в рычагах информационного давления на международной арене», – сказал американист Борис Межуев.

    «Дело в том, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, его основными площадками по продвижению тех или иных идей остались Truth Social и X. Все остальные платформы, даже Fox News после ухода Такера Карлсона, достаточно холодны к повестке, которую пытается продвигать сегодняшний Вашингтон», – поясняет он.

    «Теперь же европейцы пытаются «продавить» под себя X Илона Маска и вынудить предпринимателя начать «фильтровать» информацию в данной соцсети в соответствии с нуждами Брюсселя. Скрывается за этим достаточно банальный страх прихода на следующих выборах в какой-либо стране объединения к власти правых партий», – акцентирует собеседник.

    «Фактически для той же «Альтернативы для Германии» именно X стал единственной площадкой, где фракция могла относительно свободно продвигать собственные идеи. Теперь евробюрократия пытается лишить своих оппонентов подобной роскоши, что, разумеется, не нравится Дональду Трампу, надеющемуся на приход в ЕС правых сил к власти», – добавляет эксперт.

    «Поэтому с его стороны точно стоит ждать ответных мер. Не думаю, что в настоящий момент стоит ждать американского удара по Европе вне информационного контекста. Все-таки «бить» по экономике или интересам безопасности за прессинг X несколько чрезмерно. Однако в перспективе, если ситуация будет осложняться, не исключаю, что санкции могут коснуться и перечисленных сфер», – рассуждает он.

    «В первую же очередь Трамп, вероятно, попытается максимально снизить информационное влияние ЕС. Одним из таких шагов станет исключение европейских СМИ из пула Белого дома. Для немецких и французских изданий, привыкших быть «на острие» событий, это достаточно суровая мера», – заключил Межуев.

    Ранее Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    7 декабря 2025, 04:55
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР, по мнению спецпосланника президента США Кита Келлога, может стать ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой Народной Республики остаются ключевыми при урегулировании ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    По его мнению, если урегулировать эти два вопроса, остальные аспекты кризиса можно будет решить относительно просто.

    Келлог отметил, что Запорожская АЭС сейчас находится в состоянии холодного останова, но при этом является крупной атомной станцией. Он подчеркнул, что решение этих вопросов откроет путь к движению в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса.

    «Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», – сказал Келлог.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Путин также рассказал о разногласиях по ряду пунктов американского плана урегулирования и заявил о необходимости консультаций.

    Комментарии (14)
    7 декабря 2025, 06:55
    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Песков назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новой стратегии национальной безопасности США более не говорится о России как о «прямой угрозе», в Кремле считают это позитивным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Изменение стратегии национальной безопасности США, в которой Россия более не указана как «прямая угроза» и содержится призыв к сотрудничеству по стратегической стабильности, Кремль считает позитивным шагом, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Мы считаем это позитивным шагом».

    Он также подчеркнул, что Кремль намерен внимательно ознакомиться с документом и провести его анализ, чтобы понять все новые положения. Представитель Кремля добавил, что в обновленной стратегии содержится предложение наладить взаимодействие с Москвой в вопросах стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.

    Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.

    Комментарии (8)
    6 декабря 2025, 19:55
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 17:13
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону, пишет Wall Street Journal.

    Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная Белым домом, шокировала европейских политиков формулировками о положении Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal. Согласно материалу, документ требует от стран Европы самостоятельности в вопросах обороны и прямо заявляет о расхождениях с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, особенно на фоне «нереалистичных ожиданий» с их стороны.

    В статье отмечается, что в 30-страничном документе европейские страны описываются как «своенравные, находящиеся в упадке державы», утратившие часть суверенитета в пользу Евросоюза и управляемые правительствами, которые «подавляют демократию и голоса сторонников националистического курса». Для многих европейских столиц это стало «ведром холодной воды», подчеркивается в публикации.

    Документ фиксирует резкое изменение внешнеполитического курса США при администрации Дональда Трампа, что, по мнению издания, способно усугубить внутренние противоречия в НАТО. Старший научный сотрудник Chatham House Катя Бего указала, что «ознакомившимся с документом европейским лидерам стоит допустить, что устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы».

    Издание подчеркивает, что стратегия подробно рассматривает только европейское будущее, в то время как другие регионы не получают такого внимания. Журналисты пишут, что Россия в документе не упоминается вовсе, хотя роль США, Китая и России определена как определяющая для глобального баланса.

    Директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи выразила мнение, что стратегия демонстрирует видение мира, где тремя главными игроками остаются США, Китай и Россия, а Европа становится «объектом колониального доминирования». Она также поставила вопрос: «Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили радикальные изменения в стратегии США по обеспечению своей безопасности.

    При этом Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач.

    А вот Ближний Восток больше не имеет доминирующего значения для формирования внешней политики Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 00:25
    Хегсет подтвердил планы США по ядерным испытаниям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пентагон подтвердил модернизацию ядерной триады и проведение США новых ядерных испытаний наравне с другими державами. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступил на форуме президентского фонда Рональда Рейгана и заявил о предстоящей модернизации ядерной триады, передает ТАСС. По словам Хегсета, Соединенные Штаты намерены проводить испытания ядерного оружия и систем доставки так же, как и другие страны.

    «Как уже говорил президент Дональд Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», – подчеркнул глава Пентагона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания.

    Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил отсутствие официальных объяснений от США по вопросу потенциальных испытаний. Москва восприняла заявления Вашингтона о возможности возобновления ядерных испытаний спокойно.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 17:32
    Маск предложил ликвидировать ЕС

    Маск предложил упраздниить ЕС и восстановить суверенитет стран

    Маск предложил ликвидировать ЕС
    @ Sean Simmers/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск заявил о необходимости упразднения Евросоюза, чтобы обеспечить лучшую защиту интересов населения отдельных стран.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Евросоюз необходимо ликвидировать, а странам – вернуть собственный суверенитет, чтобы они могли эффективнее представлять интересы своих граждан, передает ТАСС.

    Он сделал такое заявление на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия ведет новое расследование по отношению к социальной сети X. Рассматриваются различные темы, связанные с тем, как платформа соблюдает требования закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act).

    Напомним, расследование против X стартовало в декабре 2023 года. Еврокомиссия подозревает компанию в нарушении положений закона, который обязывает владельцев интернет-ресурсов оперативно удалять контент, признанный запрещенным в странах Евросоюза, даже без решения суда.

    Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение цифровых правил Евросоюза.

    США в августе запустили кампанию против закона о цифровых услугах Евросоюза.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 17:57
    В Сети осудили фон дер Ляйен после заявления по теме российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи X осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за безрезультатную встречу по замороженным российским активам, указывая на опасность подобных решений для ЕС

    Пользователи соцсети X подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она заявила о неудачной встрече по вопросу российских активов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером, передает РИА «Новости». По итогам переговоров участники не смогли достичь какого-либо соглашения.

    В комментариях к новости пользователи призвали фон дер Ляйен отказаться от дальнейших шагов и «ничего не делать». Один из комментаторов заявил: «Вы можете просто ничего не делать? Всё, что вы планируете, только ухудшает ситуацию. Просто сидите спокойно».

    Другие отметили, что заморозка российских средств во время конфликта допустима, однако их использование против России принципиально меняет ситуацию. По мнению некоторых пользователей, подобные решения делают граждан ЕС потенциальными мишенями и провоцируют новые угрозы.

    Они также выразили опасения, что возможное принуждение Бельгии к заключению сделки по Euroclear приведёт к катастрофическим последствиям для глобальной финансовой системы.

    В сети подчеркнули, что «кража капитала» может разрушить доверие к мировой банковской системе. Некоторые комментаторы предположили, что такие шаги подрывают доверие к самому Евросоюзу и наносят ущерб интересам граждан стран Европы.

    «Позвольте уточнить: вы собираетесь украсть деньги, принадлежавшие россиянам? Вы понимаете, что это подрывает доверие к Европейскому союзу? Вы осознаете, что наши элиты просто нас уничтожают?», – отметил один из пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 16:33
    Орбан заявил о подготовке в ЕС войны с Россией

    Орбан: Венгрия против планов войны ЕС с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл планы Евросоюза о подготовке к возможному военному конфликту с Россией и пообещал противодействовать этому.

    Лидеры Евросоюза приняли решение подготовиться к военному противостоянию с Россией к 2030 году, однако Венгрия категорически выступает против такого сценария. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на собрании сторонников партии ФИДЕС в Кечкемете, передает ТАСС.

    Он отметил, что «война не за горами, она близка с политической точки зрения. Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну и есть решение по этому поводу».

    Орбан подчеркнул, что необходимо очень серьезно воспринимать политику нынешнего руководства ЕС, которая, по его оценке, ведет к продолжению конфликта на Украине и прямой конфронтации с Россией. Премьер пояснил, что подобные конфликты развиваются по этапам: сначала разрываются дипломатические отношения, далее вводятся экономические санкции, затем происходит переход к военной экономике, а последним этапом становится прямое столкновение.

    Он выразил уверенность, что Венгрия не поддержит такие шаги, и подчеркнул роль страны в предотвращении эскалации: «Сейчас Венгрия находится в опасности», – отметил Орбан, призывая не допустить втягивания Европы в войну.

    По словам главы венгерского правительства, одной Венгрии может быть недостаточно для предотвращения конфликта, однако Будапешт сделает все возможное для прекращения боевых действий на Украине и поддержит мирные инициативы США.

    Также Орбан призвал поддержать ФИДЕС на парламентских выборах в 2026 году, чтобы Венгрия получила шанс остаться в стороне от опасных идей Брюсселя и обезопасить страну от угрозы войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Венгрия и Словакия заявили о подготовке иска против решения ЕС о запрете импорта газа и нефти из России.

    До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал Виктора Орбана за визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Мерца подчеркнул, что Будапешт сам определяет свою внешнюю политику и не нуждается в разрешении Евросоюза для переговоров с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров выделил Орбана, Фицо и Бабиша как лидеров, отстаивающих интересы своих граждан.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 20:32
    В Госдепе сравнили траты ЕС на газ из России и Украину

    Ландау: ЕС потратил больше денег на российский газ, чем на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны за два года перечислили России больше средств за газ, чем потратили на поддержку Украины, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

    Ландау сделал соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в ответ на комментарий военного аналитика Джимми Раштона.

    Ландау отметил, что европейские нации с 2022 по 2024 год направили российской стороне существенно больше денег на оплату энергоносителей по сравнению с суммой поддержки, предоставленной Украине за этот период, передает РИА «Новости».

    Ландау привел эти данные, отвечая на саркастический комментарий Раштона, в котором тот попросил дипломата опубликовать подробный и эмоциональный пост о его недавней поездке в Брюссель.

    Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. Европейская комиссия предложила сохранить переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил риски потери Европой экономического лидерства из-за роста цен на энергоносители.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 19:12
    Глава МИД Франции назвал наложенный на соцсеть X штраф «только началом»

    Глава МИД Франции Барро назвал наложенный на соцсеть X штраф «только началом»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на социальную сеть X (бывший Twitter, заблокирован в России), является лишь началом, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, который был наложен на соцсеть X, является лишь «началом», передает РИА «Новости».

    По его словам, власти не дозволят себя запугать, а «прозрачность для крупных платформ носит у нас обязательный характер». Барро также подчеркнул, что TikTok принял новые правила, а X отказался это делать, и назвал действия Еврокомиссии правильными.

    Еврокомиссия в июле 2023 года уже предупреждала компанию о выявленных несоблюдениях, связанных с прозрачностью рекламы и доступом исследователей к данным.

    Закон о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года и обязывает цифровые платформы бороться с распространением расизма, наркотиков, контрафакта, детской порнографии и дезинформации. Платформы также должны раскрывать алгоритмы рекомендаций и предоставлять пользователям альтернативные инструменты.

    Европейские регуляторы систематически выдвигают требования к крупным онлайн-компаниям, среди которых X, Meta (признана экстремистской в России) и TikTok, по устранению нарушений DSA. За неисполнение этих требований компаниям грозят дополнительные штрафы или даже запрет деятельности на территории Евросоюза.

    Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X (бывший Twitter) на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.

    Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.

    После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 20:18
    Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

    Зеленский заявил о телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что провел длительный телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

    Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, передает ТАСС. В обсуждении также участвовали начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров.

    Глава киевского режима заявил, что разговор был предметным и конструктивным.

    По словам Зеленского, стороны договорились о последующих шагах и дальнейших форматах взаимодействия с США. Зеленский добавил, что ждет отчет от Умерова и Гнатова и подчеркнул, что не все вопросы можно решить по телефону, поэтому необходимо подробнее проработать предложения и идеи с командами.

    Ранее СМИ писали, что прошедшие переговоры представителей США и Украины во Флориде 4 и 5 декабря не привели к серьезному продвижению мирного процесса.

    Госдеп сообщил, что на встрече делегаций Вашингтона и Киева  обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.

    В Кремле сообщили, что Россия сохраняет принцип тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 14:46
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США обещают заключить с Россией «железобетонное соглашение» в случае достижения договоренностей, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину он привел слова представителей администрации Дональда Трампа: «Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», передает РИА «Новости».

    Как пояснил Ушаков, переговорщики из США тесно связаны с Трампом и строго придерживаются его указаний. Белый дом, по его словам, подчеркивает отличие своей позиции от подхода прежней администрации, которую в Москве считают инициатором конфликта на Украине. Переговоры Москвы и Вашингтона касаются долгосрочного урегулирования ситуации – вопрос перемирия не стоит.

    Помощник президента отметил, что большой прогресс на фронте обеспечил России более выгодные условия для переговоров с американской делегацией, которая прибыла в Кремль. Стороны продолжают работу над спорными пунктами, затрагивающими судьбу возможного будущего договора.

    Ранее власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    В пятницу Ушаков сообщил, что зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 20:41
    Аэропорт Вильнюса приостановил работу на несколько часов из-за воздушных шаров

    Tекст: Вера Басилая

    Авиасообщение в аэропорту Вильнюса было частично прекращено по причине обнаружения в небе навигационных объектов, похожих на воздушные шары.

    Ограничения в воздушном пространстве над аэропортом Вильнюса были введены вечером 6 декабря, передает РИА «Новости».

    Как слеует из сообщения аэропорта в социальной сети, движение самолетов было приостановлено в 18:06 по местному времени (19:08 по московскому времени) после появления шаров, представляющих риск для безопасности полетов. Работа воздушной гавани оставалась ограниченной до 21:05 по местному времени (22:05 по московскому времени).

    Администрация аэропорта подчеркнула, что навигационные объекты, обнаруженные в небе, были идентифицированы как возвращающие угрозу воздушные шары. Руководство заявило, что ответственность за инцидент возлагает на Белоруссию и называет это событие возможной «гибридной атакой» с ее стороны, отметив, что подобные действия представляют потенциальную опасность для гражданской авиации.

    В конце ноября руководство центра управления в кризисных ситуациях Литвы сообщало, что аэропорт Вильнюса несколько раз останавливали из-за воздушных шаров с контрабандой с Белоруссии.

    В октябре власти Литвы приостанавливали работу аэропорта Вильнюса после сообщений о воздушных шарах в небе.

    Мужчина был задержан у аэропорта за запуск дрона, ему грозит штраф до 800 евро.

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко сравнила действия Литвы со «стрельбой между ног».


    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 17:23
    Истребители ФРГ заступили на дежурство на востоке Польши

    Германские истребители Eurofighter Typhoon приступили к дежурству в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пять немецких истребителей Eurofighter Typhoon теперь защищают восточный фланг НАТО с авиабазы в Мальборке, находящейся недалеко от Калининградской области.

    Германские истребители Eurofighter Typhoon начали боевое дежурство на авиабазе Мальборк в Польше, примерно в 80 км от границы с Калининградской областью России.

    Об этом в соцсети X рассказал глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, к выполнению миссии НАТО по защите восточного фланга альянса приступили пять самолетов, сообщает ТАСС.

    Истребители будут нести боевое дежурство на 22-й базе тактической авиации в Мальборке в рамках миссии НАТО. Задача германских летчиков рассчитана предварительно до марта.

    Вместе с самолетами в Польшу Бундесвер направляет 150 специалистов, включая пилотов, технический персонал и военную полицию. Цель миссии – усилить воздушную безопасность региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют выделить 377 млрд евро в 2026 году на закупки и развитие почти 320 военных проектов, включая БМП Puma и системы Skyranger.

    Также министерство обороны ФРГ опровергло сообщения о намерении приобрести у Соединенных Штатов 15 истребителей F-35.

    Напомним, в Мальборке в 2022 году демонтировали памятник в честь Красной армии, установленный в 1945 году.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 15:26
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе

    Политолог Рар: Главными площадками сражений Трампа с либералами Европы станут Польша и Германия

    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Столкновение идеологий США и Европы усиливается. Брюссель надеется, что правый поворот в Штатах будет подавлен американским глубинным государством. Пока же ЕС старается ограничить влияние Белого дома на собственную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Еврокомиссия наложила на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах.

    «На Западе не первый год бушует настоящая война между так называемыми глобалистами и традиционалистами. Последние в лице Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска одержали победу в США, однако в Евросоюзе сложилась совершенно иная ситуация. Здесь правые силы грубо затыкают сторонники либеральных ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Тем не менее Трамп и его команда попытались встать на защиту традиционалистов ЕС, из-за чего правящие в Брюсселе силы были повергнуты в состояние шока. Действия Вашингтона вынудили объединение начать бодаться с американцами за «свободу и демократию». Именно поэтому Брюссель и решил ввести цензуру на социальные платформы типа X (ранее Twitter, заблокирован в РФ)», – отмечает собеседник.

    «Но американцы ответят на подобные поползновения новыми ударами по Европе. Последуют болезненные реакции всех сторон. Это настоящая борьба двух идеологий. Главными площадками сражений станут Польша и Германия, где у власти пока еще пребывают либеральные силы, однако на смену им готовятся прийти правые партии, поддержка которых в обществе нарастает», – добавляет он.

    «Важно понимать еще одну особенность складывающегося конфликта: Дональд Трамп ни за что не простит либеральным политикам ЕС их поддержку Камалы Харрис. Что касается европейцев, то они так отчаянно оппонируют главе Белого дома лишь потому, что думают: в скором времени его сметет глубинное государство Штатов», – заключил Рар.

    Ранее Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 14:52
    Ушаков объяснил, что Кушнеру было важно понять принципы Путина по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину из «России 1», что Джареду Кушнеру, зятю президента США и основателю Affinity Partners, было важно лично познакомиться с идеями и принципами президента России Владимира Путина.

    Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина, поскольку он только присоединился к переговорам по Украине, передает РИА «Новости». Ушаков отметил: «Кушнер только что подключился, и поэтому для него было важно определенное время, было важно почувствовать, что за человек наш президент, с какими идеями и принципами он идет на разговор с американцами. И в этом плане встреча была весьма успешной».

    Ушаков также добавил, что Путину импонирует Кушнер, который недавно стал участником процесса по украинскому урегулированию. По словам помощника президента, для российского лидера важно, чтобы переговорщики со стороны США открыто понимали российские подходы и лично знакомились с позицией Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Глава государства рассказал в интервью изданию India Today о деталях переговоров с Джаредом Кушнером.

    Комментарии (0)
