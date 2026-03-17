Экс-чиновника Минобороны приговорили к реальному сроку за взятки в туалетах
Бывшего начальника 22-го отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны Евгения Лайко признали виновным в получении взяток на 11 млн рублей, передачи проходили в туалетах ресторанов, сообщил Следственный комитет.
Московский гарнизонный военный суд вынес признал Лайко виновным во взяточничестве и мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, передают «Вести» со ссылкой на ведомство.
Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 9 млн рублей.
Осужденного лишили воинского звания подполковника и государственных наград, включая медаль Суворова. Суд также конфисковал в доход государства 13,6 млн рублей и арестовал имущество фигуранта для обеспечения выплат. Ему запрещено занимать госдолжности в течение восьми лет.
Следствие установило, что с 2021 года Лайко получал ежемесячные платежи от представителя предприятия за покровительство. Передача денег происходила в туалетах ресторанов, где конверты оставляли в кабинках.
Кроме того, офицер получал средства от другого завода через фиктивное трудоустройство граждан. Общая сумма взяток составила около 11 млн рублей, еще 3 млн рублей он похитил путем обмана.
Напомним, Лайко обвиняли сразу по нескольким уголовным статьям за взятки на 11 млн рублей и мошенничество при продвижении продукции «НПП Александр» и «Техмет 18».