Пуск немецкой ракеты Spectrum отменили из-за лодки в зоне космодрома
Германский стартап Isar Aerospace отменил второй тестовый пуск ракеты-носителя собственной разработки Spectrum после несанкционированного появления лодки в запретной зоне в районе космодрома.
Германский стартап Isar Aerospace отменил второй испытательный запуск собственной ракеты-носителя Spectrum из-за появления лодки в запретной зоне возле космодрома Аннёйа в Норвегии, передает ТАСС.
Пуск был запланирован на поздний вечер среды, но был отменен буквально за несколько секунд до старта. Компания сообщила в соцсети: «Из-за перезапуска обратного отсчета после небезопасного и несанкционированного приближения лодки к стартовой зоне новое время старта оказалось за пределами оптимального стартового «окна».
В настоящее время Isar Aerospace совместно с администрацией космодрома Аннёйа определяет новую дату запуска ракеты. Первый тестовый запуск Spectrum состоялся 30 марта 2025 года, однако тогда аппарат пробыл в полете всего несколько секунд.
Если ракета будет успешно выведена на орбиту, это станет первым успешным запуском носителя с территории Западной Европы, не считая Британию. Isar Aerospace была основана выпускниками Мюнхенского технического университета в 2018 году, и руководство компании рассчитывает занять ведущие позиции в европейской космической отрасли.
