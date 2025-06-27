Le Figaro: Под контроль ВС России перешли два месторождения лития на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Два месторождения лития на территории Украины перешли под контроль России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Le Figaro.

Речь идет о Шевченковском и Крутой Балке, находящихся в Запорожской области. В публикации отмечается: «[Взяв этот на первый взгляд безобидный поселок (Шевченко в ДНР – Прим. ред.) (...) русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине]».

Еще два месторождения – Полоховское и Добра – расположены в Кировоградской области и остаются под контролем Киева. Ни одно из четырех месторождений в настоящее время не разрабатывается. Кроме лития, на Шевченковском участке зафиксированы залежи редких металлов, указывает Le Figaro.

Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое ранее планировали передать западным компаниям.

Между тем Печерский суд Киева арестовал 51 участок Полоховского месторождения лития, разрабатываемого компанией «Укрлитийдобыча».