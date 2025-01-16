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    16 января 2025, 18:20 • Экономика

    Украина теряет обещанные Западу месторождения

    Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами

    Украина теряет обещанные Западу месторождения
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности. Что еще может приобрести Россия в ближайшее время?

    В начале недели глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном населенном пункте Шевченко в ДНР. Это месторождение лития было одним из самых богатых в Европе.

    Глава республики подчеркнул, что эти месторождения представляют интерес для Запада. Однако теперь они находятся под контролем России. Пушилин добавил, что освобождение Шевченко дало возможность российским вооруженным силам продвинуться в направлении других населенных пунктов.

    Шевченковское месторождение лития – крупнейшее в регионе, обеспечивает доступ к 13,8 млн тонн литиевых руд. Как отмечали эксперты, это стратегически важный объект, особенно с учетом мировых тенденций к увеличению производства аккумуляторных батарей. Помимо лития месторождение богато ниобием, бериллием и танталом.

    Запасы лития отмечал и Владимир Зеленский в своем «плане победы» – в одном из пунктов документа говорится о залежах на Украине стратегических природных ресурсов стоимостью «триллионы долларов». Кроме лития на Украине есть месторождения урана, титана, графита и других полезных ископаемых. Зеленский, напомним, готов передать разработку месторождений Западу в обмен на гарантии безопасности.

    По оценкам канадской консалтинговой фирма SecDev, по состоянию на 2022 год на территории Украины находилось около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития. Однако теперь часть этих ресурсов находится на землях, вернувшихся в состав России.

    Как отметил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов, Британия уже лишилась доступа к литиевому месторождению в Донбассе, права на которое купила у киевского режима за смешные деньги год назад. Разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу.

    «Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение, – сказал Рогов. – Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться».

    Шевченко находится в семи километрах к югу от Красноармейска (Покровска) – одного из ключевых центров угольной промышленности. Ранее здесь производилось около половины всего объема добычи угля в стране. Этим занималась принадлежащая олигарху Ринату Ахметову компания «Метинвест». Шахтоуправление «Покровское» – единственное на подконтрольной Украине территории, где добывали коксующийся уголь. В декабре компания «Метинвест» приостановила добычу угля на одной из шахт возле города.

    Ранее на этой неделе одна из двух дорог, соединяющая Красноармейск с Днепропетровском, была перерезана Вооруженными силами России. Речь идет о дороге через поселок Межевая. В российских силовых структурах считают, что теперь нарушена логистика противника через Днепропетровск.

    Таким образом, если боевые действия придут в Днепропетровскую область, то Украина может утратить месторождения титана и урана. И это не предел, потому что середина Приднепровья и отчасти Донбасса – это огромный так называемый кристаллический массив, где залегают древние породы.

    Как отмечают эксперты, восточная часть Донецкого бассейна, начиная от Горловки и в сторону Красноармейска, связана с коксующимся углем, который необходим для черной металлургии.

    «Около двух третей производства коксующегося угля домайданной Украины было связано с месторождениями около Красноармейска. Потеря этих месторождений серьезно ударит по себестоимости металлургии на Украине, поскольку эти поставки придется замещать дорогим коксующимся углем из США, Австралии или Южной Африки», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    После утраты шахт в Красноармейске украинская черная металлургия падет,

    а «рост себестоимости металла отразится на объемах производства». По словам эксперта, помимо коксующегося угля в регионе есть месторождения так называемых голубых глин, необходимых для производства керамики. «Донбасс – уникальное место, где можно найти массу полезных ископаемых», – сказал Анпилогов.

    Он также отметил востребованность специалистов, которые останутся на российских территориях. «Конечно, часть людей, которые работали на шахтах, переедут на запад Украины и станут временно перемещенными лицами. Затем они будут терять бронь и их попытаются призвать в ВСУ. А другие постараются остаться дома и выжить. Они будут для нас ценными специалистами, потому что нам экономически выгодно добывать коксующийся уголь и вообще развивать добычу полезных ископаемых», – пояснил эксперт.

    Еще один важный ресурс, которым богат Донецкий регион – литий, добавил аналитик. «Речь идет о так называемом украинском кристаллическом щите, который в гранитном массиве имеет жильные месторождения. То есть это не сплошное рудное поле, а сложная полосчатая структура, где чередуются пустая порода и содержащие полезный минерал жилы», – пояснил спикер.

    Это всего несколько рудных полей, которые расположены на западе Донецкой республики и на юге Запорожской области. Пояс простирается от Курахово и Красноармейска через Великую Новоселку дальше к Днепру, пояснил спикер. «Эти месторождения обычно от поверхности уходят вглубь, и предполагалось, что их будут отрабатывать шахтным способом. В связи с тем, что их отработка не такая дешевая, Советский Союз не начал ее, хотя эти литиевые запасы были найдены еще в начале 1980-х годов», – указал он.

    Есть и другая проблема с освоением этих месторождений. Современные процедуры обогащения минералов, содержащих литий, предполагают процесс флотации. Этот метод основан на разделении минералов по их весу. Литий достаточно легкий, и флотация обеспечивает эффективное отделение от более тяжелых минералов.

    «Флотация требует огромных объемов пресной воды, причем она загрязняется продуктами этого процесса. А также – организации очень больших токсичных отстойников, которые содержат, кроме минералов, еще и различные химикаты, применяемые при флотации. Такая разработка на плодородных украинских черноземах требовала масштабного выведения земель из сельхозоборота. В Советском Союзе на это не пошли», – пояснил Анпилогов.

    «Эти две причины – высокая стоимость разработки и экологические издержки при обогащении – закрыли в конце советских времен возможность для разработки этих литиевых месторождений. Сейчас ситуация поменялась. Литий – востребованный промышленный металл, и его месторождения вызывают серьезный интерес везде в мире. До разработки лития в Донбассе дело дойдет. Но пока это вопрос отдаленного будущего: фактор себестоимости и экологический фактор будут довлеющими для разработки этих месторождений», – заключил эксперт.

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