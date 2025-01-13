Пушилин сообщил о контроле России над литиевыми месторождениями в районе Шевченко

Tекст: Вера Басилая

Пушилин отметил, что ВСУ построил в районе Шевченко укрепления, вероятно, из-за популистских заявлений президента Украины Владимира Зеленского о продаже запасов полезных ископаемых, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что эти месторождения представляют интерес для Запада. Однако на данный момент они находятся под контролем России. Пушилин добавил, что освобождение Шевченко дало возможность российским вооруженным силам продвинуться в направлении других населенных пунктов.

По его словам, у украинских войск сократились возможности для закрепления на подступах к Красноармейску (Покровску), что может повлиять на дальнейшее развитие оперативной ситуации в регионе.

Ранее подразделение группировки «Центр» освободило населенный пункт Шевченко.

В результате военных действий российские силы взяли под контроль Шевченковское месторождение лития на Украине, являющееся крупнейшим в стране и одним из самых богатых в Европе.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что месторождение содержит 13,8 млн тонн литиевых руд, что делает его важным стратегическим объектом, особенно с учетом мировых тенденций к увеличению производства аккумуляторных батарей. Литий, как основной компонент этих аккумуляторов, является ключевым в «зеленой повестке» Европы и США.

Арнольд Ренингард, ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза, подсчитал, что этих запасов хватает для удовлетворения потребностей ЕС до 2050 года.