Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития
Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине Шевченковское месторождение лития
Шевченковское месторождение лития, крупнейшее на Украине, перешло под контроль российских сил, обеспечивая доступ к 13,8 млн тонн литиевых руд.
Как сообщает «Российская газета», в результате военных действий российские силы взяли под контроль Шевченковское месторождение лития на Украине, являющееся крупнейшим в стране и одним из самых богатых в Европе. Это произошло после вытеснения украинских войск из поселка Шевченко, расположенного рядом с месторождением.
Месторождение содержит 13,8 миллиона тонн литиевых руд, что делает его важным стратегическим объектом, особенно с учетом мировых тенденций к увеличению производства аккумуляторных батарей. Литий, как основной компонент этих аккумуляторов, является ключевым в «зеленой повестке» Европы и США, отмечает военный эксперт Борис Рожин.
Арнольд Ренингард, ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза, подсчитал, что этих запасов хватает для удовлетворения потребностей ЕС до 2050 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, а в Курахово практически вся жилая зона освобождена от украинских сил.