Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.2 комментария
Пушилин: ВС России захватили микрорайон «Северный» в Часовом Яре
ВС России установили контроль над микрорайоном «Северный» в Часовом Яре
Российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Вооруженные силы России установили контроль над микрорайоном «Северный» в Часовом Яре, передает ТАСС. Об этом объявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».
Он отметил, что, несмотря на медленное продвижение, действия на территории Часова Яра являются успешными.
«Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы, но абсолютно точно мы осознаем, что тяжелыми усилиями освобождается Часов Яр. И район «Северный» в самом Часовом Яре, по сути, находится под контролем Вооруженных сил РФ», – заявил Денис Пушилин.
Пушилин подчеркнул, что операция проводится тяжело, но результативно, что подтверждается успехами в освобождении микрорайонов города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР заявили в ЛНР.
Российские войска также завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре.
Украинские СМИ, между тем, получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР, включая Курахово и Часов Яр, которые могут быть скоро потеряны для ВСУ.