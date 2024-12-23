ВС России установили контроль над микрорайоном «Северный» в Часовом Яре

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы России установили контроль над микрорайоном «Северный» в Часовом Яре, передает ТАСС. Об этом объявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».

Он отметил, что, несмотря на медленное продвижение, действия на территории Часова Яра являются успешными.

«Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы, но абсолютно точно мы осознаем, что тяжелыми усилиями освобождается Часов Яр. И район «Северный» в самом Часовом Яре, по сути, находится под контролем Вооруженных сил РФ», – заявил Денис Пушилин.

Пушилин подчеркнул, что операция проводится тяжело, но результативно, что подтверждается успехами в освобождении микрорайонов города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР заявили в ЛНР.

Российские войска также завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре.

Украинские СМИ, между тем, получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР, включая Курахово и Часов Яр, которые могут быть скоро потеряны для ВСУ.