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    Что будет с Арменией без ОДКБ
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    Главный Дед Мороз России заступился за инициаторов раннего украшение городов к Новому году
    Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США
    Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка
    Бербок в критикующей Лаврова речи сильно завысила численность европейцев
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    Мнения
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    31 комментарий
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    4 комментария
    6 декабря 2024, 03:52 • Новости дня

    Российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре

    Российские десантники завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска завершают штурм огнеупорного комбината в Часов Яре, где продолжаются ожесточенные бои, сообщил начальника оперативного штаба добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча .

    По словам офицера, десантники 98-й дивизии ВДВ успешно провели зачистку многоэтажек вокруг городского стадиона и завершают штурм огнеупорного завода в Час Яре, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, комбинат был важным оборонительным объектом, и враг превратил его руины в эшелонированные укрепления. Несмотря на это, российские солдаты заняли несколько строений в промзоне, где продолжаются ожесточенные стрелковые бои, сказал он.

    Военнослужащий отметил, что с другого фланга бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, успешно зашли в микрорайон «Северный». Им удалось провести штурм укреплений противника в развалинах частного сектора, заняв плацдарм, за расширение которого также идут ожесточенные бои.

    До этого сообщалось, что украинские войска в районе Часова Яра испытывают нехватку личного состава и боеприпасов, не получая пополнений из мобилизованных, что усугубляет их положение на передовой.

    5 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр

    СМИ: Украинский дрон атаковал полигон Капустин Яр, откуда была запущена ракета «Орешник»

    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр
    @ Евгений Кармаев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена новейшая баллистическая ракета «Орешник».

    Украинский дрон попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Средства ПВО успешно сбили беспилотник всего за несколько метров до въезда на эту стратегически важную территорию. В результате взрывной волны были повреждены ворота объекта.

    Эксперты предполагают, что выбор цели был неслучаен. С полигона Капустин Яр ранее была запущена ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на атаки по территории России с использованием ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» был запланирован задолго до разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о способности системы «Орешник» разлагать цель на элементарные частицы. Также он отметил, что российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».

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    5 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Россия должна «потерпеть поражение»

    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия должна «потерпеть поражение» в войне.

    Мерц заявил о важности «победы Украины» и «поражения России» в текущем конфликте, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    На выступлении в Федеральной академии политики безопасности он подчеркнул, что победа Украины возможна при восстановлении ее территориальной целостности и демократически легитимированном правительстве. По мнению Мерца, поражение России наступит, когда она утратит возможность продолжать войну.

    Мерц отметил, что обладание ядерным оружием не гарантирует победы, приведя в пример Советский Союз и Америку, которые проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме соответственно.

    Он подчеркнул, что для достижения победы Украине необходимо усилить свою военную мощь, чтобы эффективно отражать атаки России. Политик призвал увеличить поставки вооружений Киеву, чтобы лишить Россию возможности продолжать конфликт.

    Лидер немецкой парламентской оппозиции также акцентировал внимание на важности демонстрации силы.

    По его словам, сила отпугивает агрессию, а слабость – приглашение к ней. Мерц предложил увеличить бюджетные расходы на оборону и вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии, считая, что способность защищаться должна быть приоритетом.

    Напомним, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину. Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    5 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин

    Депутат Рады сообщил о принятии закона, позволяющего мобилизацию женщин

    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    @ NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку, говорится в заявлении депутата Дмитрия Разумкова.

    Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, который позволяет мобилизовать женщин, прошедших курс базовой военной подготовки, передает ТАСС. Об этом сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что документ предполагает внесение женщин в реестр военнообязанных после прохождения ими базовой подготовки, что открывает возможность их мобилизации в будущем.

    Разумков выразил удивление, что многие депутаты поддержали этот законопроект, не осознавая его содержание или поддерживая идею мобилизации женщин. Он призвал к изменению данного положения ко второму чтению. Законопроект, внесенный премьер-министром Денисом Шмыгалем в сентябре, касается изменений в законе о воинской обязанности, предусматривающих военный учет и медицинский осмотр призывников.

    Украина уже сталкивается с вопросом мобилизации женщин. С октября прошлого года введены требования о постановке на учет женщин с медицинским образованием. Ранее обсуждалась возможность обязательной военной подготовки для всех женщин от 18 до 25 лет, однако депутаты утверждали, что это не означает их мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин следует готовить к военной службе. Тимочко считал, что необходимо рассматривать наихудший сценарий развития военных операций для минимизации рисков. Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине является необходимой для выживания страны. Берлинская подчеркнула, что несмотря на непопулярность, мобилизация женщин необходима для выживания общества.

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    5 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине считают, что Запад готовит для Владимира Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне в случае достижения договоренностей о прекращении огня, что позволит провести президентские выборы в стране.

    На Украине утверждают, что в случае достижения договоренностей о прекращении огня Запад может предложить «золотое изгнание» для Владимира Зеленского в Лондоне, сообщает газета Mundo.

    Эти слухи активно циркулируют в дипломатических кругах Киева последние две недели. По информации издания, данное решение позволит Украине провести президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году, но были отложены из-за военного положения и мобилизации.

    В июне этого года президент РФ Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди них – немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск из новых регионов России. Путин также подчеркнул необходимость отказа Киева от вступления в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятие Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Российский лидер также затронул тему отмены санкций против РФ.

    Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности вести переговоры с теми, кто угрожает мирным гражданам и инфраструктуре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что предложения Москвы остаются в силе, но с учетом текущей ситуации переговоры с Украиной на данный момент невозможны.

    Выборы президента Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, однако были отменены. Владимир Зеленский подчеркивал, что выборы не актуальны в текущих условиях. В Кремле планируют анализировать последствия истечения срока полномочий Зеленского в мае и свою позицию по этому вопросу.

    Коментарии (19)
    5 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    WSJ: Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны с Россией
    WSJ: Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США, пишет The Wall Street Journal.

    Украинские официальные лица ведут серьезные переговоры с будущей администрацией Дональда Трампа о достижении соглашения по прекращению войны Украины с Россией, пишет The Wall Street Journal. Встреча состоялась до вступления Трампа в должность, чтобы минимизировать разногласия.

    По данным источников, на днях в Вашингтон прибыл главный помощник президента Украины Владимира Зеленского. Он провел встречу с Китом Келлогом, назначенным Трампом специальным посланником по России и Украине, а также с Майком Уолцем, будущим советником по нацбезопасности. Эти переговоры проходят на фоне неопределенности относительно намерений новоизбранного президента США, подчеркивает издание.

    Целью встречи является обсуждение возможных путей выхода из конфликта через дипломатические каналы, а также прояснение позиции администрации Трампа по ключевым вопросам, связанным с дальнейшими отношениями Киева и Москвы. Ожидается, что обе стороны продолжат диалог для достижения конкретных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

    Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Москва готова изучить предложения от избранного президента США Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами, отметил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что план Кита Келлога, предложенный кандидатом на должность спецпосланника по Украине от избранного президента США Дональда Трампа, не является официальным документом и требует более детального рассмотрения.

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    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

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    5 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Польша пригрозила закрыть все российские консульства

    Глава МИД Польши заявил о возможном закрытии всех консульств России в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о закрытии всех российских консульств в Польше, если обвинения в поджогах, якобы совершенных по заданию российских спецслужб, подтвердятся.

    Как сообщает РИА «Новости», министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся на территории страны консульства России. Это заявление прозвучало после отзыва согласия на работу российского консульства в Познани, где трое дипломатов были объявлены «нежелательными лицами». Сикорский связал это решение с предполагаемым задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве по указанию российских спецслужб. Он подчеркнул, что никаких доказательств этому представлено не было.

    Российское консульство в Познани официально прекратило свою деятельность 28 ноября. «Я принял решение о закрытии российского консульства в Познани как выражение нашего недовольства и возмущения в отношении российской кампании поджогов в Польше и за ее пределами. Если эти акты терроризма и диверсий будут продолжаться, то я закрою остальные консульские площадки России в Польше», – заявил Сикорский.

    На данный момент на территории Польши действуют два генеральных консульства России, расположенные в Гданьске и Кракове, а также консульский отдел посольства России в Варшаве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани из-за большого количества граждан Украины в регионе, отправив официальную ноту польской стороне. Здание бывшего консульства России в Познани не представляет интереса для России, заявила представитель МИД Мария Захарова. Москва не намерена снижать уровень дипломатических отношений с Польшей, несмотря на закрытие российского генконсульства в Познани, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

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    5 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье

    Вооруженные силы России перекрыли единственную дорогу для выхода ВСУ из Курахово

    Российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Военные силы России фактически отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая была единственной дорогой для выхода из Курахово.

    Вооруженные силы России перерезали трассу, ведущую из Курахово. Как сообщает ТАСС, это единственная дорога, по которой украинские военные могли покинуть город. Силовики в Донецке сообщили, что оборона противника к северу от Курахово была продавлена, что привело к фактической блокировке трассы Курахово – Запорожье.

    По словам представителей силовых структур, у вооруженных сил Украины теперь практически нет шансов покинуть Курахово. Это событие имеет значительное стратегическое значение, так как оставляет украинские войска без основных путей отступления.

    Напомним, накануне российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. При этом на Кураховском направлении в западной части ДНР ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, а украинская группировка на трубном заводе в Курахово оказалась фактически окружена, испытывая давление российских войск с трех направлений, что исключает возможность безопасного отхода.


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    5 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали украинских солдат на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группа украинских военнослужащих была уничтожена на позициях в огнеупорном заводе Часового Яра, где ведется зачистка территории от остатков противника.

    Группа ВСУ ликвидирована на позиции, оборудованной на северо-восточной окраине огнеупорного завода в Часовом Яре, передает ТАСС. Это предприятие использовалось как крупный укрепрайон вооруженных сил Украины. В настоящее время российские силы продолжают зачистку территории от оставшихся противников.

    Представители силовых структур сообщили о гибели значительного числа военнослужащих ВСУ на этом участке фронта. Кроме того, они отметили, что среди украинских солдат на заводе было много беглецов.

    Огнеупорный завод в Часовом Яре уже несколько месяцев служит укрепленной позицией для украинских войск. Его стратегическое расположение делает его важным объектом в ходе военных действий. В результате последней операции российским силам удалось нанести значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины пытались усилить оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода.

    Тем не менее украинские войска в районе Часова Яра испытывают нехватку личного состава и боеприпасов, что усугубляет их положение на передовой.

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    5 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину

    В Бундестаге призвали не спекулировать на теме возможного участия Германии в миротворческой операции на Украине

    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину
    @ Monika Skolimowska/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, следует воздержаться от спекуляций, заявила уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль.

    «Сейчас неуместно спекулировать о возможном участии бундесвера», – приводит слова Хегль ТАСС со ссылкой на Funke и ARD.

    Хегль отметила, что текущая задача бундесвера заключается в максимально возможной поддержке Украины. Это включает материальную помощь и обучение украинских военных.

    Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Он заявил: «На данный момент этим вопросом никто не задается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СВР, Запад готовится к возможному «замораживанию» украинского конфликта. Для этого Западу требуется фактически оккупировать Украину, что будет сделано под видом развертывания в стране «миротворческого контингента».

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. Однако канцлер Олаф Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих не рассматривается.

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    5 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА

    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа

    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам и цеху по производству беспилотников, сообщило российское Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, цеху производства дронов самолетного типа, объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 101 беспилотник. С начала специальной военной операции уничтожено значительное количество военной техники противника, включая 649 самолетов и 37 тыс. 284 беспилотника.

    В Харьковской области группировка «Север» нанесла удары по украинским формированиям, ВСУ потеряли 65 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Запад» украинская сторона потеряла до 560 военнослужащих и значительное количество техники, включая танк Leopard.

    «Южная» группировка отразила две контратаки и ликвидировала до 330 военнослужащих ВСУ. Группировка «Центр» продолжила продвижение, отразив девять контратак и уничтожив до 515 военнослужащих противника.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отразив многочисленные контратаки и уничтожив в общей сложности до 255 украинских военнослужащих. Среди потерь ВСУ – бронетранспортеры, танки Leopard, самоходные артиллерийские установки и автомобили.

    В прошлые сутки российские войска также били по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

    За сутки до этого ВС России поражали объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.

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    5 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующий год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин заявил о важности наступающего 2025 года для запуска нового этапа технологического развития страны, передает РИА «Новости». Он отметил, что правительство уже обсуждало эти вопросы, уделив им особое внимание.

    «Наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития нашей страны. Я знаю, что на днях правительство эти вопросы обсуждало очень предметно. Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России», – сказал российский лидер.

    Ранее в ходе заседания Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов с 2019 по 2024 год, чтобы включить выводы и рекомендации в реализацию будущих проектов.

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    5 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Аэропорт объяснил пропажу первой буквы «а» с вывески «Саратов»
    Аэропорт объяснил пропажу первой буквы «а» с вывески «Саратов»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Саратова временно демонтировали букву «А» с вывески для проведения ремонтных работ, а вместо нее установили плоскую букву.

    В социальных сетях в четверг появились фотографии здания аэровокзала саратовского аэропорта, на которых видно, что в надписи «Саратов» отсутствует первая буква «А» в первом слоге, из-за чего появляется нелицеприятный смысл названия города, передает РИА «Новости».

    Воздушная гавань объяснила это тем, что буква была снята для проведения ремонтных работ на здании.

    На данный момент применена временная конструкция, и буква «А» на вывеске заменена плоской версией. Представители аэропорта заверили, что полностью объемные буквы вернут после окончания ремонтных работ.

    Коментарии (9)
    5 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Чепа: Ермак получил инструкции о завершении конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт на Украине завершается, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    По его словам, конфликт на Украине, который был инициирован Западом, подходит к завершению, передает «Лента.ру».

    Чепа подчеркнул, что Россия будет настаивать на позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным, и будет защищать свои интересы и безопасность.

    Предполагается, что команда Зеленского получила определенные указания, касающиеся дальнейших действий в конфликте.

    По данным депутата, в ходе встречи команда Трампа указала Ермаку, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом.

    Однако вопрос о вступлении Украины в НАТО и других желаниях Киева будет обсуждаться позже.

    «Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы», – отметил Чепа.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

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    5 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    Конюхов поплыл в Австралию на весельной лодке

    Федор Конюхов начал переход от пролива Дрейка до Австралии на весельной лодке

    Конюхов поплыл в Австралию на весельной лодке
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский путешественник Федор Конюхов начал уникальную экспедицию на весельной лодке от пролива Дрейка в Аргентине до мыса Луин в Австралии, планируя преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней.

    Как сообщает ТАСС, путешественник начал свое необычное путешествие 5 декабря 2024 года в 05:30 утра по местному времени. Федор Конюхов отправился в путь из пролива Дрейка, направляясь в Австралию.

    Экспедиция стартовала еще 30 ноября, когда яхта, доставлявшая весельную лодку Конюхова, покинула аргентинский порт Ушуайя. В течение первых трех дней путешественники пережидали шторм в проливе Дрейка. Сейчас сын Конюхова, Оскар, и команда возвращаются в Ушуайю.

    Федор Конюхов намеревается преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней, гребя на лодке по 15 часов ежедневно. Переход стал частью второго этапа кругосветного маршрута в Южном океане, начавшегося в районе 56-го градуса южной широты. Конюхов заявил: «Впервые весельная лодка будет находиться в этих широтах».

    Первый этап кругосветного маршрута Конюхов завершил в 2018–2019 годах, преодолев 11 тыс. километров за 153 дня. Для нового этапа используется лодка «Акрос», которую специально модернизировали для длинного перехода через океан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экспедиция Конюхова стартовала 30 ноября, когда порт Ушуайя в Аргентине покинула экспедиционное судно, доставившее путешественника до пролива Дрейка 5 декабря.

    В июле 2023 года Конюхов установил новый мировой рекорд, проведя почти 21 день на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса.

    В декабре следующего года Конюхов планирует совершить экспедицию на остров Смоленск в Антарктике, чтобы в одиночку исследовать проблему микропластика и открыть там полярную станцию.

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