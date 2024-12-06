Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.31 комментарий
Российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре
Российские десантники завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре
Российские войска завершают штурм огнеупорного комбината в Часов Яре, где продолжаются ожесточенные бои, сообщил начальника оперативного штаба добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча .
По словам офицера, десантники 98-й дивизии ВДВ успешно провели зачистку многоэтажек вокруг городского стадиона и завершают штурм огнеупорного завода в Час Яре, передает ТАСС.
По словам собеседника агентства, комбинат был важным оборонительным объектом, и враг превратил его руины в эшелонированные укрепления. Несмотря на это, российские солдаты заняли несколько строений в промзоне, где продолжаются ожесточенные стрелковые бои, сказал он.
Военнослужащий отметил, что с другого фланга бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, успешно зашли в микрорайон «Северный». Им удалось провести штурм укреплений противника в развалинах частного сектора, заняв плацдарм, за расширение которого также идут ожесточенные бои.
До этого сообщалось, что украинские войска в районе Часова Яра испытывают нехватку личного состава и боеприпасов, не получая пополнений из мобилизованных, что усугубляет их положение на передовой.