Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.24 комментария
Российские силы выбили ВСУ с позиций в Часовом Яре
Марочко сообщил о вытеснении ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра
Российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР, заявила ЛНР.
Российские военные смогли выбить Вооруженные силы Украины из восточной части Часова Яра, передает РИА «Новости», ссылаясь на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, в результате активных боевых действий российским силам удалось занять более выгодные рубежи и позиции в этом районе города.
Часов Яр расположен в Донецкой народной республике, примерно в 15 километрах западнее Артемовска, что делает его стратегически важным пунктом в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре, ранее сообщалось о боях на этом заводе, а украинские войска под Часовым Яром остались без пополнений.