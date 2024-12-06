Марочко сообщил о вытеснении ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные смогли выбить Вооруженные силы Украины из восточной части Часова Яра, передает РИА «Новости», ссылаясь на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, в результате активных боевых действий российским силам удалось занять более выгодные рубежи и позиции в этом районе города.

Часов Яр расположен в Донецкой народной республике, примерно в 15 километрах западнее Артемовска, что делает его стратегически важным пунктом в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре, ранее сообщалось о боях на этом заводе, а украинские войска под Часовым Яром остались без пополнений.