Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Рогов сообщил о запрете украинским СМИ упоминать пять городов в ДНР
Рогов заявил об указаниях Киева не упоминать пять городов ДНР в украинских СМИ
Украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР, включая Курахово, которые могут быть скоро потеряны для ВСУ, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, украинские СМИ получили распоряжение от киевского режима ограничить упоминание пяти городов в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС. Это касается таких городов, как Курахово, Покровск, Мирноград, Часов Яр и Дзержинск (Торецк).
Эти города могут быть скоро освобождены российскими войсками, и их потеря для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже очевидна. Рогов отметил, что украинским СМИ «дали темник», в котором указано, что эти города не важны и на них не следует акцентировать внимание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова и главу комитета Александра Завитневича в создании организованной преступной группировки для достижения личных интересов, а украинские СМИ заявили о некомпетентности министра обороны Умерова.