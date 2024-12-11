Рогов заявил об указаниях Киева не упоминать пять городов ДНР в украинских СМИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские СМИ получили распоряжение от киевского режима ограничить упоминание пяти городов в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС. Это касается таких городов, как Курахово, Покровск, Мирноград, Часов Яр и Дзержинск (Торецк).

Эти города могут быть скоро освобождены российскими войсками, и их потеря для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже очевидна. Рогов отметил, что украинским СМИ «дали темник», в котором указано, что эти города не важны и на них не следует акцентировать внимание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова и главу комитета Александра Завитневича в создании организованной преступной группировки для достижения личных интересов, а украинские СМИ заявили о некомпетентности министра обороны Умерова.