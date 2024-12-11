  • Новость часаНа подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    9 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще она оказала огромное влияние на мир медицины.

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    11 декабря 2024, 10:09 • Новости дня

    Рогов сообщил о запрете украинским СМИ упоминать пять городов в ДНР

    Рогов заявил об указаниях Киева не упоминать пять городов ДНР в украинских СМИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР, включая Курахово, которые могут быть скоро потеряны для ВСУ, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, украинские СМИ получили распоряжение от киевского режима ограничить упоминание пяти городов в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС. Это касается таких городов, как Курахово, Покровск, Мирноград, Часов Яр и Дзержинск (Торецк).

    Эти города могут быть скоро освобождены российскими войсками, и их потеря для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже очевидна. Рогов отметил, что украинским СМИ «дали темник», в котором указано, что эти города не важны и на них не следует акцентировать внимание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова и главу комитета Александра Завитневича в создании организованной преступной группировки для достижения личных интересов, а украинские СМИ заявили о некомпетентности министра обороны Умерова.

    10 декабря 2024, 12:40 • Новости дня
    Сын Трампа и Маск посмеялись над мемом с Зеленским из фильма «Один дома 2»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший опубликовал мем со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил бизнесмен Илон Маск.

    На картинке в X (бывший Twitter) запечатлен стоп-кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992), где главный герой Кевин (Макколей Калкин) встретил Дональда Трампа в отеле. Ниже приведено фото со встречи Зеленского с Трампом.

    Зеленскому добавили такую же шапку, какая была на стоп-кадре у героя Калкина.

    Сам Трамп-младший и миллиардер Илон Маск отреагировали на мем смеющимися эмодзи.

    Ранее Маск в социальных сетях высмеивал высказывание Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.

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    10 декабря 2024, 17:14 • Новости дня
    На Украине признались, что недооценили военный потенциал России

    Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев: Спецслужбы Украины переоценили возможности армии и недооценили Россию

    На Украине признались, что недооценили военный потенциал России
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские спецслужбы и аналитики ошиблись в оценке военного потенциала России и способности российской промышленности производить вооружения и дроны, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала «НТА».

    Он отметил, что на Украине существовали иллюзии о том, что наступательный потенциал российской армии будет исчерпан к началу октября. «Не произошло так», – посетовал Селезнев, передает РИА «Новости».

    По его словам, на Украине ошибались и в оценке способности России производить вооружения и беспилотники в достаточных объемах. Селезнев отметил, что некоторые военные эксперты считали, что Россия никогда не сможет производить тысячу дронов в месяц. Однако, по его словам, оказалось, что Россия способна производить и две тысячи, и даже больше двух тысяч дронов.

    Полковник также выразил мнение, что на Украине переоценили возможности личного состава ВСУ. Он подчеркнул, что украинские солдаты подвергаются серьезному психо-эмоциональному давлению, что, по его мнению, ставит под сомнение их способность продолжать боевые действия.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла в боях 43 тыс. военных, а 370 тыс. получили ранения, из которых половина возвращается в строй.

    Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции, а украинские вооруженные силы теряют боеспособность.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты цели, поставленные Владимиром Путиным.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово

    Рогов сообщил о продвижении российских войск до горсовета в Курахово

    Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска в ходе боев за освобождение Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) достигли здания городского совета в западной части города, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что линия фронта проходит в одном квартале от городского совета. Украинские вооруженные силы (ВСУ) отступают в промзону и на территорию ТЭС.

    По его словам, под контролем ВСУ остается лишь небольшая часть жилой застройки. Украинские подразделения пытаются выйти в сторону населенного пункта Дачное, расположенного западнее Курахово. Также он отметил, что севернее города, в районе Сонцовки, сохраняется значительная группировка ВСУ.

    Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ пытаются массово выводить остатки своей группировки из Курахово. В городе продолжаются бои, в частности, в районе Кураховской ТЭС остаются очаги сопротивления.

    Во вторник стало известно, что российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ.

    Накануне украинские войска начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления.

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    11 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Подпольщики показали видео массовой переброски техники НАТО в Польшу

    НАТО массово перебросило военную технику из Европы в Польшу

    Tекст: Максим Попов

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о значительном перемещении военной техники НАТО из европейских стран в Польшу с использованием автотрасс и морских путей.

    По словам Лебедева, военная техника перебрасывается из различных европейских стран и это движение заметно на трассах Европы, передает РИА «Новости».

    Лебедев подкрепил свои слова фотографиями с автобана А63 во Франции и видео из Германии. Кроме того, он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, показывающее скопление кораблей и значительное число военных грузовиков.

    «Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их – как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда», – процитировал он сообщение агента из Польши.

    Лебедев отметил, что вооружение и техника поступают в Польшу такими объемами, которые напоминают подготовку к серьезному конфликту. По его мнению, поляков вооружают гораздо интенсивнее, чем это происходило с Украиной перед началом спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области. До этого стало известно о взрыве на аэродроме в Борисполе под Киевом.

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    10 декабря 2024, 22:27 • Новости дня
    На Украине заявили о старте президентской кампании Зеленского

    Tекст: Максим Попов

    Украинские власти начали подготовку к выборам, что подтверждается планом стойкости Зеленского и созданием министерства единства украинцев, заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

    Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинское руководство уже начало подготовку к выборам, сообщает РИА «Новости». По его мнению, выступление Владимира Зеленского в Верховной раде и презентация «плана стойкости» – это новые предвыборные обещания. Их цель – заставить избирателей забыть о невыполненных обещаниях 2019 года. Рева считает, что таким образом фактически стартовала президентская кампания.

    Политик отметил, что Центральная избирательная комиссия уже начала подготовку к выборам. В регионах созданы штабы, где люди начали получать зарплату. Также начал работать Государственный реестр избирателей, который сверяет данные о местонахождении граждан и раздачу по тысяче гривен. Кроме того, создано министерство единства украинцев.

    Рева также отметил, что Зеленский очень опасается лидерства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в соцопросах касательно будущих выборов президента Украины. Его надежды на информационную изоляцию генерала в Великобритании не оправдались, сказал экс-министр.

    Напомним, срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая. В условиях военного положения на Украине обсуждается вопрос о легитимности власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.

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    10 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением из активов России

    США одобрили кредит Украине на 20 млрд долларов за счет доходов от российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты предоставили Украине кредит на 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, сообщает ТАСС. Эти средства предоставлены в рамках инициативы стран Группы семи, нацеленной на поддержку Украины займом в размере 50 млрд долларов. Примечательно, что кредит погашается за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, данные средства обеспечат Украине критически важную поддержку, необходимую для преодоления текущих экономических вызовов. Это заявление было сделано в контексте продолжающегося давления на Россию и нарастания экономической помощи Украине.

    Ранее США и другие страны Группы семи неоднократно выражали готовность поддерживать Украину в финансовом плане, используя различные механизмы, включая использование доходов от замороженных активов России для компенсации затрат на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США, США, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов, а Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

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    10 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии

    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии до 1 марта 2025 года

    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии, которое будет управлять страной до марта 2025 года, учитывая переходный характер периода.

    Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии, сообщает ТАСС. Это заявление прозвучало на совместном заседании Совета министров, ранее подчинявшегося режиму Башара Асада, и «Правительства спасения», созданного в 2017 году группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в России).

    Аль-Башир отметил, что заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству. «Мы будем курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта 2025 года», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии оппозиция решила создать единое военное управление, пытаясь объединить усилия против правительственных войск. Оппозиция также поручила аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии с целью усиления политической консолидации. Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией, считая их ключевыми в достижении мирного процесса.

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    10 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Рогов заявил о бегстве ВСУ из Курахово

    Бои в Курахово привели к неорганизованному бегству частей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

    Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил в интервью РИА «Новости», что в городе Курахово, расположенном в ДНР, наблюдается неорганизованное бегство частей ВСУ. Эти подразделения состоят в основном из сил территориальной обороны и насильно мобилизованных. Рогов отметил, что несмотря на эти события, организованное сопротивление ВСУ в городе продолжается.

    По его словам, в настоящий момент российские войска продолжают продвигаться в западной части Курахово, находясь уже в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Основные укрепрайоны ВСУ расположены в районе трубного завода и ТЭС. Ранее российские войска уже освободили восточную часть города, а центральные и южные районы остаются местами активных боевых действий.

    Курахово имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает находиться под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие города позволит российским войскам углубиться к западной границе ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины начали выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий. Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки. Кроме того, российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами.

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    10 декабря 2024, 14:53 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области

    Подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По обнаруженной украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области нанесен минометный удар, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар наносился в районе опустевшего села Макеевка, недалеко от границы, там российские разведчики засекли скопление живой силы противника и ударили по ним из миномета, сообщил Лебедев РИА «Новости».

    Еще один удар был нанесен по украинским позициям в Запорожской области. В селе Новоданиловка был открыт огонь из РСЗО по местному лесу, где украинская артиллерия пряталась в подвалах бывшей школы.

    После атаки раздались многочисленные взрывы, их слышали в селе Белогорье, где ВСУ разместили ствольную артиллерию.

    Ранее в декабре Лебедев сообщал, что на аэродроме в Борисполе в Киевской области произошел мощный взрыв с детонацией после удара.

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    10 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности

    США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам

    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Агентство по противоракетной обороне провело первый успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам с использованием системы Aegis.

    Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.

    Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

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    11 декабря 2024, 02:17 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации

    Зеленский отказался мобилизовать украинцев 18-25 лет, испортив отношения с США

    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан от 18 до 25 лет вызвал недовольство администрации Джо Байдена, которая ранее поддержала необходимость этой меры для пополнения рядов ВСУ, сообщило The Telegraph.

    Как отметили авторы материала, отношения между Зеленским и Байденом с начала конфликта на Украине переживали различные кризисы, но вопрос мобилизации может стать решающим фактором, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателей, мобилизация молодого поколения может изменить ситуацию на фронте, однако стоит помнить, что эта возрастная группа составляет менее десяти процентов населения Украины.

    Напомним, накануне в своем видеообращении Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев. По его словам, Украина не должна компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат. Глава киевского режима подчеркнул, что усилия должны быть сосредоточены на оснащении уже существующих военных бригад и обучении личного состава.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.


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    11 декабря 2024, 07:28 • Новости дня
    Трамп описал схему наживы Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в присвоении налогов американцев через финансирование Украины

    Трамп описал схему наживы Байдена на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал картинку, на которой высмеивается политика Джо Байдена в отношении финансирования Украины и подразумевается присвоение денег с участием Хантера Байдена.

    Как передает РИА «Новости», бывший президент США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева администрацией Джо Байдена, обвинив его в присвоении налогов американцев. В своем посту в Truth Social Трамп опубликовал фотошоп-изображение Байдена с подписью, объясняющей, как, по мнению Трампа, работает экономика страны при действующем президенте.

    На картинке указывалось, что налоги граждан США отправляются на Украину, после чего возвращаются к Хантеру Байдену и далее передаются Джо Байдену. Хантер Байден недавно был помилован. Подпись на изображении гласила: «Как работает байденомика».

    Трамп также добавил текст, который якобы объясняет систему: «Вы платите налоги. Я отправляю их на Украину. Они возвращают их Хантеру. Хантер отдает их мне. Я помилую Хантера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп, заявивший о своем намерении участвовать в выборах, может отменить санкции против Центробанка России, если вернется в Белый дом. Белый дом затруднился назвать точную сумму оставшихся средств, выделенных на помощь Украине, что ставит под сомнение дальнейшую финансовую поддержку. Без поддержки США, как сообщалось, конфликта на Украине не было бы, что подчеркивает значимость американского вмешательства в этот регион.

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    10 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Желтое в ДНР
    Российские войска освободили Желтое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Центр» освободила Желтое и поразила технику и живую силу трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли более 575 человек и несколько единиц тяжелой техники, включая бронетранспортеры и гаубицы.

    Группировка «Север» поразила три бригады теробороны ВСУ на Харьковском направлении, украинская сторона потеряла до 70 украинских военных, несколько самоходных артиллерийских установок и гаубиц.

    В зоне ответственности группировок «Запад» и «Южная» ВСУ потеряли более 750 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки и артиллерийские установки. Также российские войска отразили многочисленные контратаки украинских штурмовых подразделений.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. ВСУ понесли потери в виде личного состава и тяжелой техники.

    Средства противовоздушной обороны России сбили несколько снарядов РСЗО HIMARS и беспилотных аппаратов.

    Напомним, в воскресенье подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике. Также ВС России заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затруднив снабжение украинских подразделений в Анновке.

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    11 декабря 2024, 09:33 • Новости дня
    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
    @ Денис Бушковский/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, зафиксировано более 250 взрывов, повредивших местную инфраструктуру, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.

    На территории Запорожской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, прогремели сотни взрывов, сообщает ТАСС.

    Федоров заявил о не менее 268 таких инцидентах, которые произошли за последние сутки.

    По его словам, повреждения получила местная инфраструктура, однако о конкретных объектах информации не представлено. Этот район остается одной из горячих точек конфликта между Украиной и Россией, что приводит к частым обстрелам и разрушениям.

    Запорожская область стала субъектом Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает считать эту территорию частью Украины и не признает результаты голосования. На текущий момент более 70% Запорожской области контролируется российскими силами, а оставшаяся часть, включая бывший областной центр город Запорожье, остается под контролем Украины. С марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

    Ранее в среду сообщалось, что артиллеристы 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе в Запорожской области.

    Российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив свои позиции, сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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    10 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Главный флаг Украины сняли с флагштока в Киеве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице главный флаг страны сняли с флагштока для замены из-за повреждений, вызванных плохими погодными условиями, сообщили в горадминистрации.

    Главный флаг Украины, установленный в Киеве около монумента «Родина-мать», снят с флагштока из-за повреждений, вызванных неблагоприятными погодными условиями, передает ТАСС со ссылкой на сообщение администрации.

    Полотнище флага будет заменено.

    Повреждения флага были вызваны дождем и снегом. Температура в Киеве составляет около нуля градусов.

    Работы по замене флага планируется завершить к вечеру 11 декабря.

    Ранее в Казахстане начали расследование после инцидента с показом флага Украины на LED-экране в Астане. Изображение сменило российский государственный флаг, который был показан в честь визита президента России Владимира Путина.

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