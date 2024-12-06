Депутат Рады обвинила Умерова в создании преступной группы на Украине

Tекст: Максим Попов

По словам Безуглой, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич действуют сообща как преступная группировка, передает РИА «Новости».

Депутат пояснила, что Завитневич «крышует» государственную службу экспортного контроля через своего доверенного лица Александра Павличенко. По мнению Безуглой, заместитель министра обороны Дмитрий Клименков также полностью подчинен Умерову. Умеров передал ему все ресурсные вопросы министерства, которые ранее находились в ведении Ивана Гаврилюка.

По словам Безуглой, деятельность антикоррупционного закупочного агентства была существенно ограничена, а наблюдательный совет, который должен обеспечивать прозрачность, до сих пор не функционирует. Депутат Александра Устинова возглавляет временную специальную комиссию украинского парламента по надзору за военно-технической помощью и является сторонницей Умерова, активно оправдывая его перед международными партнерами.

Безуглая подытожила свои обвинения вопросом к президенту Украины: «Круговая порука... Владимир Зеленский, вы не знали?»

Ранее украинские СМИ обвинили министра обороны Умерова в некомпетентности.