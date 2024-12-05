Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.6 комментариев
Украинские СМИ обвинили министра обороны Умерова в некомпетентности
Министр обороны Украины Рустем Умеров подвергся жесткой критике в статье украинского издания «Зеркало недели», где утверждается, что его работа в министерстве обороны за год не принесла ожидаемых результатов.
Умеров стал объектом критики в статье украинского издания «Зеркало недели». В статье говорится, что Умеров не смог обеспечить эффективное управление министерством. Авторы статьи отмечают, что за год работы Умеров добился успехов лишь в закупках и цифровизации, причем эти изменения произошли скорее вопреки, чем благодаря министру, передает ТАСС.
По мнению авторов, чтобы реализовывать политику по приоритетным направлениям, необходимо, чтобы министерство обладало управлением, способным направлять Генштаб и брать на себя ответственность. Без сильной военной дипломатии Украина не сможет получить западное оружие, а местное производство не выживет без международных инвестиций и доступа к западным оборонным технологиям. «На наш взгляд, ни одна из этих проблем не решена министром», – пишут авторы.
В статье также отмечается, что, несмотря на поддержку правительства, парламента и международных доноров, министерство обороны «ходит на костылях», так как Умеров недостаточно углубляется в проблемы и не руководит лично. Сам министр называет свой стиль руководства «делегированием ответственности». Однако, как утверждают авторы, такое «делегирование» уже привело к отзыву с фронта более 100 тыс. мин украинского производства из-за их ненадлежащего качества.
Ранее украинские СМИ сообщали о жалобах военнослужащих ВСУ на некачественные мины производства «Укроборонпрома». В октябре министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что 20% боеприпасов оказываются бракованными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве раскрыли схему поставок бракованных снарядов на миллионы долларов , а также сообщалось, что украинские минометы ранее уже наносили ущерб собственным войскам из-за неисправностей.