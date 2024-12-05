Украинские СМИ обвинили министра обороны Умерова в некомпетентности

Tекст: Дарья Григоренко

Умеров стал объектом критики в статье украинского издания «Зеркало недели». В статье говорится, что Умеров не смог обеспечить эффективное управление министерством. Авторы статьи отмечают, что за год работы Умеров добился успехов лишь в закупках и цифровизации, причем эти изменения произошли скорее вопреки, чем благодаря министру, передает ТАСС.

По мнению авторов, чтобы реализовывать политику по приоритетным направлениям, необходимо, чтобы министерство обладало управлением, способным направлять Генштаб и брать на себя ответственность. Без сильной военной дипломатии Украина не сможет получить западное оружие, а местное производство не выживет без международных инвестиций и доступа к западным оборонным технологиям. «На наш взгляд, ни одна из этих проблем не решена министром», – пишут авторы.

В статье также отмечается, что, несмотря на поддержку правительства, парламента и международных доноров, министерство обороны «ходит на костылях», так как Умеров недостаточно углубляется в проблемы и не руководит лично. Сам министр называет свой стиль руководства «делегированием ответственности». Однако, как утверждают авторы, такое «делегирование» уже привело к отзыву с фронта более 100 тыс. мин украинского производства из-за их ненадлежащего качества.

Ранее украинские СМИ сообщали о жалобах военнослужащих ВСУ на некачественные мины производства «Укроборонпрома». В октябре министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что 20% боеприпасов оказываются бракованными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве раскрыли схему поставок бракованных снарядов на миллионы долларов , а также сообщалось, что украинские минометы ранее уже наносили ущерб собственным войскам из-за неисправностей.