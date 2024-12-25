Гагин сообщил об освобождении жилой зоны Курахово в ДНР

Российские войска почти полностью освободили от ВСУ жилую зону Курахово в ДНР

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», Гагин заявил, что практически вся жилая зона Курахово в ДНР освобождена от украинских сил. Он отметил, что последним препятствием остается Кураховская ТЭЦ, превращенная ВСУ в укрепленную крепость.

«Если говорить о Курахово, то здесь стоит поподробнее сказать о том, что на данный момент практически вся жилая зона города освобождена от противника, и сейчас мы уперлись в последний оплот, собственно говоря, гарнизона кураховского – это Кураховская ТЭЦ, которую противник превратил просто в неприступную крепость. Там сосредоточена вся техника, весь личный состав», – сказал Гагин.

Он добавил, что дальнейшие действия российских военных будут зависеть от успешного захвата ТЭЦ, где сосредоточены основные силы противника. По его словам, срок освобождения Курахово зависит от того, как скоро российские войска смогут занять этот важный объект.

Город Курахово расположен в западной части ДНР, в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Курахово имеет стратегическое значение, оставаясь одним из последних крупных населенных пунктов юго-западного Донбасса, находящихся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.

Напомним, что 22 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил о почти полном освобождении центра города Курахово от украинских войск, остаются лишь небольшие участки на северо-западе.