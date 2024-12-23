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Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
В результате действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Группировка нанесла поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад и бригады теробороны около Раздольного, Разлива в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..
Потери ВСУ при этом составили до 155 военнослужащих, французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и станция РЭБ.
Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Борщевой и Лебедевки в Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Противник потерял до 50 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ возле Копанок, Двуречной, Загрызово, Зеленого Гая в Харьковской области, Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР) и Терн в ДНР.
Они отразили семь контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ при этом составили более 400 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия М119, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.
Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Дружковкой, Константиновкой, Часовым Яром, Артемом и Курахово в ДНР. Они также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.
Потери противника составили до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два британских 105-мм орудия L-119, сообщил Конашенков.
Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике мотопехотной, пехотной и семи механизированных бригад ВСУ, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дзержинска, Щербиновки, Лысовки, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Новотроицкого в ДНР.
Отражены 13 контратак ВФУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, два танка, машину пехоты, американский бронетранспортер М113, три бронемашины, в том числе американский MaxxPro и две «Казак», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.
Днем ранее в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.