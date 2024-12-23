ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины

ВС России осталось около 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины

Tекст: Дарья Григоренко

В силовых структурах отметили, что украинская сторона пытается усилить свою оборону в этом районе, активно занимаясь окапыванием, передает ТАСС.

С учетом текущей ситуации ВСУ начали эвакуацию местного населения и административных органов из окрестных населенных пунктов. В частности, эвакуация затронула поселок Удачное, находящийся в непосредственной близости от шахтоуправления.

Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием по добыче коксующегося угля, который играет ключевую роль в металлургической промышленности. Ежегодная добыча угля на этом предприятии составляет несколько миллионов тонн. Значительная часть продукции экспортируется в европейские страны, что подчеркивает экономическую значимость «Покровского» для Киева.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжают стягивать подкрепления на Васильевское направление, несмотря на значительные потери, что сродни самоубийству.

13 декабря киевские власти объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка, расположенного на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, из-за продвижения российских войск к окраинам населенного пункта.