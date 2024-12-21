Российские войска освободили населенный пункт Островского в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Кроме того нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Зализнянского, Орехово-Василевки, Часова Яра, Курахово, Северска ДНР и Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили до 285 военнослужащих, две бронемашины, 122-мм гаубица Д-30, американская 105-мм гаубица М119 и пять полевых складов боеприпасов.

В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины возле Дзержинска, Песчаного, Красного, Новотроицкого, Новооленовки, Надеждинки, Красноармейска, Щербиновки и Шевченко ДНР, сообщил Конашенков.

Группировка отразила 12 контратак ВФУ. Противник при этом потерял до 580 военнослужащих, немецкий танк Leopard, боевую машину пехоты, американские бронетранспортеры М113 и М1117, 155-мм польскую самоходную артустановку Krab, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три броемашины, в том числе американскую MaxxPro.

Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении было нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Казачьей Лопани и Волчанска Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад ВСУ рядом с Западным, Загрызово, Лозовой, Двуречной Харьковской области, Червоной Дибровой ЛНР и Торским ДНР, отчитались в Минобороны.

Отражены две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, два пикапа, пять 122-мм гаубиц Д-30, а также американские бронетранспортер М113, две 105-мм гаубицы М101 и две 105-мм гаубицы М119. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Разлива, Великой Новоселки, Константинополя и Сторожевого ДНР.

Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, две американские 155-мм гаубицы М198 и 152-мм самоходная артустановка «Акация», подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска отчитались об освобождении Успеновки и Новопустынки в ДНР.

Днем ранее российские войска освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР, а до этого освобождены Старые Терны и Трудовое в ДНР.