Tекст: Мария Иванова

Южной группировкой было нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, пехотной, штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты и трех бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2365 военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, в том числе американские Stryker и три М113, 12 других бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии (семь западного производства), четыре станции РЭБ, а также пять складов с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Новопустынку, Пушкино и Старые Терны в ДНР.

Они нанесли поражение подразделениям тяжелой механизированной, шести механизированных и двух штурмовых бригад, а также мотопехотной, пехотной, егерской бригадам, двум штурмовым батальонам ВСУ, бригаде морской пехоты, четырем бригадам теробороны и нацгвардии. Отразили 67 контратак противника.

Потери ВСУ при этом составили свыше 2945 военнослужащих, два танка, 15 бронемашин, в том числе три Bradley и два американских бронетранспортера М113, 43 орудия полевой артиллерии.

В то же время в течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, семи механизированных, двух танковых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морпехов и пяти бригад теробороны.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили более 2675 военнослужащих, девять танков, 73 бронемашины, в том числе Bradley и американский бронетранспортер Stryker, две пусковые установки хорватской РСЗО RAK-SA-12 и 26 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ. Отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял более 3610 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, шесть бронетранспортеров, в том числе американский М113 и польский Rosomak, 57 орудий полевой артиллерии, из них восемь калибра 155-мм западного производства.

Уничтожены четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, шесть складов боеприпасов.

Напомним, накануне российские войска освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР. Днем ранее были освобождены Старые Терны и Трудовое в ДНР.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении более 190 населенных пунктов в этом году.