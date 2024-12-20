Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.7 комментариев
Российские войска освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР
В результате действий подразделений Южной группировки за неделю освобождены населенные пункты Успеновка, Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое в Донецкой народной республики (ДНР). Подразделения группировки «Центр» за последние сутки освободили Новопустынку. Всего же за неделю российскими войсками освобождены десять населенных пунктов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Южной группировкой было нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, пехотной, штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты и трех бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2365 военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, в том числе американские Stryker и три М113, 12 других бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии (семь западного производства), четыре станции РЭБ, а также пять складов с боеприпасами.
Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Новопустынку, Пушкино и Старые Терны в ДНР.
Они нанесли поражение подразделениям тяжелой механизированной, шести механизированных и двух штурмовых бригад, а также мотопехотной, пехотной, егерской бригадам, двум штурмовым батальонам ВСУ, бригаде морской пехоты, четырем бригадам теробороны и нацгвардии. Отразили 67 контратак противника.
Потери ВСУ при этом составили свыше 2945 военнослужащих, два танка, 15 бронемашин, в том числе три Bradley и два американских бронетранспортера М113, 43 орудия полевой артиллерии.
В то же время в течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.
Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, семи механизированных, двух танковых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морпехов и пяти бригад теробороны.
На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины.
За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили более 2675 военнослужащих, девять танков, 73 бронемашины, в том числе Bradley и американский бронетранспортер Stryker, две пусковые установки хорватской РСЗО RAK-SA-12 и 26 орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Запад» улучшили положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ. Отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ.
Противник потерял более 3610 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, шесть бронетранспортеров, в том числе американский М113 и польский Rosomak, 57 орудий полевой артиллерии, из них восемь калибра 155-мм западного производства.
Уничтожены четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, шесть складов боеприпасов.
Напомним, накануне российские войска освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР. Днем ранее были освобождены Старые Терны и Трудовое в ДНР.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении более 190 населенных пунктов в этом году.