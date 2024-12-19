Tекст: Мария Иванова

Кроме того, нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии около Богатыря, Великой Новоселки, Зеленого Поля и Времевки ДНР отразили контратаку противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили до 175 военнослужащих, боевая машина пехоты, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожена станция РЭБ.

Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Золочева и Волчанска Харьковской области. Противник потерял более 100 военнослужащих, пять бронемашин и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Моначиновки, Кутьковки, Двуречной, Лозовой Харьковской области, Новоегоровки Луганской народной республики и Тернов ДНР. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника.

Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, шесть пикапов, 155-мм самоходная артустановка «Богдана», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами, сообщил Конашенков.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Часовым Яром, Резниковкой, Звановкой, Северском и Федоровкой ДНР.

Потери противника составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американский М113, бронемашина, 155-мм американская гаубица М777, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

Накануне российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР, а днем ранее – Анновку.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении более 190 населенных пунктов в этом году.