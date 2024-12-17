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Российские войска освободили Анновку в ДНР
В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в около Северска, Звановки, Ступочек, Успеновки, Островского и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американские Stryker и М113, четыре бронемашины «Казак», 122-мм гаубица Д-30, американские 105-мм орудия М119 и британская L-119. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.
В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и погранотряда Украины возле Александровки, Синельниково и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.
ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две бронемашины и 122-мм гаубицу Д-30.
Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Купянском, Загрызово, Лозовой Харьковской области, Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР), Торским ДНР, а также Серебрянским лесничеством. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщил Конашенков.
Потери противника составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, склад боеприпасов.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Дзержинска, Щербиновки, Новооленовки, Красноармейска, Шевченко, Новопустынки, Новоукраинки и Красного ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.
Противник потерял до 425 военнослужащих, машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, американскую бронемашину HMMWV и 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.
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