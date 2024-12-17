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    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

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    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

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    17 декабря 2024, 12:48 • Новости дня

    Российские войска освободили Анновку в ДНР

    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в около Северска, Звановки, Ступочек, Успеновки, Островского и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американские Stryker и М113, четыре бронемашины «Казак», 122-мм гаубица Д-30, американские 105-мм орудия М119 и британская L-119. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и погранотряда Украины возле Александровки, Синельниково и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две бронемашины и 122-мм гаубицу Д-30.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Купянском, Загрызово, Лозовой Харьковской области, Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР), Торским ДНР, а также Серебрянским лесничеством. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, склад боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Дзержинска, Щербиновки, Новооленовки, Красноармейска, Шевченко, Новопустынки, Новоукраинки и Красного ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.

    Противник потерял до 425 военнослужащих, машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, американскую бронемашину HMMWV и 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Елизаветовку в ДНР.

    Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России сообщил об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО.

    16 декабря 2024, 22:30 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли, сообщают украинские СМИ.

    Как рассказали украинские СМИ, об угрозах и избиениях военных стало известно в ходе проверок, которые проводились весной, но командование бригады не стало наказывать виновных, почти всех вовлеченных, «включая пострадавших и офицеров», перевели в пехотные части.

    Бригада занимается инженерными работами и поэтому считается «жирной», к боевым действиям ее не привлекают. В бригаде распространены семейные связи – служат супруги, дети и родители, дальние родственники. Свою роль в этом играет жена комбрига Олега Побережнюка, которая недавно работала в военкомате. Сам Побережнюк использовал военных для строительства частного дома.

    СМИ сообщают, что одним из способов заработать на подчиненных для руководства бригады был отказ от протоколов за употребление алкоголя – за это требовали заплатить примерно до 500 долларов; тех, кто отказывался платить, подвергали физическому насилию, угрожали перевести в пехоту «на мясо». Иногда провинившихся наказывали как деньгами, так и физически.

    Один из военных, пойманных на употреблении алкоголя, даже сообщил, что его привязывали к деревянному кресту и издевались.

    Сообщается, что «самой одиозной семьей» в бригаде были начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав – командир одного из взводов, именно он «в основном занимался издевательствами над бойцами».

    После того как разгорелся скандал в СМИ, Генштаб ВСУ сообщил, что командира воинской части отстранили от должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также стало известно, что украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Депутат Рады Сергей Евтушок заявил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции из-за неуставных отношений, офицеры пытаются вымогать у них деньги.


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    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 14:21 • Новости дня
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

    Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 1 млн военнослужащих, а в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км занятых противником территорий, сообщил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    «А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

    Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

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    16 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    В своем выступлении на итоговой коллегии Минобороны он отметил, что киевский режим не защищает интересы украинского народа, а также подчеркнул нелегитимность властей страны, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы [представители киевского режима] не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – сказал президент России о ситуации на Украине.

    Президент отметил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года. Люди, находящиеся в Киеве у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего, добавил он.

    «По указке тех стран, которые защищают киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет», – сказал Путин.


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    17 декабря 2024, 01:55 • Новости дня
    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании

    Небензя заявил о неприемлемости для России участия НАТО в урегулировании на Украине и «схем» по заморозке конфликта

    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса, при этом Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    «Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят», – сказал он на заседании Совбеза ООН. Как подчеркнул Небензя, ситуация с Минскими соглашениями продемонстрировала, что Западу и «киевской хунте» доверять нельзя. Москва рассматривает предложения по заморозке конфликта как попытку дать киевскому режиму «передышку на поле боя», чтобы «зализать раны».

    «Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса», – приводит его слова РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что условия России по прекращению украинского кризиса «понятны и логичны», Украина же предлагает «суррогатные формулы», которые не решают проблему с исходящей от киевского режима угрозой.

    «Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского лидера Зеленского), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил», – заявил Небензя.

    Он предположил, что Киев хочет создать «дымовую завесу перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область».

    Также Небензя отметил, что о «нежелании просроченного украинского руководства двигаться к миру» говорит и отказ Киева от рождественского прекращения огня и обмена плененными, которые предложила Венгрия.

    «Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих», – сказал Небензя.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, а простые украинцы, которых силой отправили на фронт, Киев не интересуют.

    Напомним, Зеленский заявил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО. Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев отказался от этих инициатив, назвав предложение Венгрии «аморальными манипуляциями».

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    16 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Порошенко подметил «риторику поражения» Зеленского
    Порошенко подметил «риторику поражения» Зеленского
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

    По словам Порошенко, Киев больше не употребляет слово «победа» после представления президентом Владимиром Зеленским «плана победы», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на протяжении последних трех недель вместо обсуждения победы украинские власти говорят о заморозке конфликта и поиске формулы мира. Порошенко выразил мнение, что власть, народ и государство, которые не верят в собственную победу, «обречены на поражение».

    Ранее издание Financial Times писало, что президент Украины Владимир Зеленский разработал «план победы», ориентированный на приход Дональда Трампа к власти, с целью продолжения сотрудничества между Украиной и США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что новый «план стойкости» украинского президента Владимира Зеленского является очередной иллюзией для сохранения его власти.

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    16 декабря 2024, 23:20 • Новости дня
    Киев подтвердил отказ продлевать контракт на транзит российского газа

    Шмыгаль сообщил Фицо об отказе Украины продлевать контракт на транзит российского газа в 2025 году

    Киев подтвердил отказ продлевать контракт на транзит российского газа
    @ Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Как сообщил Шмыгаль, в разговоре с Фицо он отметил, что соглашение Украины с Россией «не будет продлено». Шмыгаль заверил в готовности Украины транспортировать любой газ, кроме российского, при официальном запросе от Евросоюза.

    «Готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности как всего ЕС, так и каждой европейской нации», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, как подчеркнул Шмыгаль, обсуждалось развитие сотрудничества в сфере электроэнергетики. На фоне повреждений энергетической инфраструктуры Украина импортирует электроэнергию из европейских стран, включая Словакию. За прошедшую неделю 30% этого импорта приходилось на Словакию, добавил премьер-министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии сообщили о переговорах по транзиту газа через Украину. Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины.

    Тем временем США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка, что также угрожает поставкам российского газа в ЕС. При этом сами европейские страны ссорятся друг с другом из-за газа – Германия решила заработать на проблемах других членов ЕС и до сих пор не отменила свой дополнительный газовый сбор со стран, которые покупают у нее газ.

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    16 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России

    Трамп заявил о недопустимости украинских дальнобойных ракетных ударов по России

    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение Украине наносить дальние удары по России было ошибочным, и выразил намерение пересмотреть его.

    Дональд Трамп выразил недовольство разрешением Украине наносить дальние удары по России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение было «плохим» и не должно было быть принято.

    Трамп уточнил, что речь идет о возможности украинских военных использовать дальнобойные западные ракеты для нанесения ударов на расстояние до 321 км вглубь России. Он отметил, что считает это решение ошибочным, и заявил о намерении его пересмотреть.

    Ранее действующий президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на использование этих ракет, что вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе. Трамп подчеркнул, что после его инаугурации этот вопрос может быть пересмотрен, что, по его мнению, должно укрепить безопасность в регионе.

    Напомним, Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    17 декабря 2024, 06:57 • Новости дня
    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными

    Небензя обвинил «просроченного» Зеленского в отказе обменивать более 600 украинских военных

    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными», – приводит слова постпреда ТАСС.

    Небензя отметил, что Россия передала список для обмена пленными, однако Зеленский ответил Венгрии отказом «в присущей ему хамской манере».

    Небензя подчеркнул, что Зеленский отказался принимать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России более года.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса и что Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта.

    Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев ответил отказом. Украинский МИД назвал предложение Венгрии о рождественском перемирии «аморальными манипуляциями».

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    16 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.

    По словам главы государства, Вооруженные силы России имеют святую обязанность выбросить противника из Курской области, передает ТАСС. Он добавил, что российские спецслужбы должны найти и наказать преступников.

    «Святая обязанность вооруженных сил – выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб – найти и покарать преступников», – сказал Путин.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что в «курской авантюре» киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих, а общие потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1 млн человек.

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    16 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    Эксперт отметил рост эффективности внутренних процессов в Минобороны

    Военный эксперт Дандыкин указал на позитивные изменения в экономике армии

    Эксперт отметил рост эффективности внутренних процессов в Минобороны
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Минобороны наладило контроль за расходованием госсредств и улучшило качество управления войсками. На поле боя ВС России развивают инициативу, и теперь ценный боевой опыт необходимо отразить в системе российского военного образования. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали военные эксперты Василий Дандыкин и Роман Шкурлатов, комментируя итоги заседания военной коллегии с участием президента России Владимира Путина.

    «Судя по результатам на поле боя, судя по растущей оснащенности наших войск и перехвату стратегической инициативы на фронте, Минобороны не только улучшило качество работы военной приемки, но и наладило контроль за расходованием госсредств. Этому также способствовало назначение на пост министра обороны Андрея Белоусова, который ранее занимался вопросами экономики. Порядка стало больше», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Однако впереди новые вызовы. «Военно-промышленной части нашей экономики предстоит производство новых видов вооружения. Это означает, что контролирующие органы и специалисты из Минобороны должны внимательно смотреть за тем, чтобы расценки на оружие не завышались, чтобы не было коррупции и срыва поставок», – продолжил собеседник.

    Важно и улучшение работы Национального центра управления обороной с точки зрения связи и управления войсками. «Министр обороны и глава Генштаба моментально получают информацию с любого участка фронта от начальников того или иного уровня. Также для улучшения системы связи запускаются различные военные спутники. На этом направлении тоже есть заметные подвижки», – отметил эксперт.

    Председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов считает важным использование опыта СВО при разработке программ военного образования. «Например, уже сейчас в учебных программах военных училищ и академий необходимо полноценно отразить работу с беспилотниками и робототехникой. Без учета этих факторов изучать военную науку нет смысла», – пояснил он.

    Также необходимо переосмыслить подходы к штурмовым действиям. С учетом полученного в Донбассе опыта требуется доработка наставлений и обучения офицеров штурмовому делу. «Связь, радиоэлектронная борьба – в этой сфере мы тоже столкнулись с новыми вызовами и угрозами. Здесь необходимо освежить подходы. Надо также переосмыслить опыт применения средств ПВО. Мы впервые столкнулись с западным дальнобойным ракетным вооружением, у нас раньше не было такого опыта. Все это следует отразить в учебных программах», – заключил он.

    В понедельник президент Владимир Путин заявил, что российская военная организация должна работать совместно для достижения поставленных целей. Он подчеркнул, что это касается всех частей, включая так называемый народный ОПК.

    Глава государства сообщил также, что в 2023 году свыше 300 тыс. граждан пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в Вооруженных силах. В 2024 году таких уже свыше 430 тыс. По словам президента, ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.

    Путин также напомнил, что «6,3% ВВП мы тратим на повышение, укрепление обороноспособности». «Для того чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства – экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение – развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности эти расходы мы тоже не можем», – предупредил он. – «Говорю это для того, чтобы мы все понимали: государство, народ российский все, что может, отдает Вооруженным силам для выполнения задач, которые перед вами, перед нами стоят. А наша задача – обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России».

    В свою очередь Белоусов подробно рассказал об оптимизация внутренних процессов в министерстве. «Имеется в виду внедрение подходов так называемого «бережливого управления». Которое позволяет кардинально сократить время и этапы административных процессов. Как показал первый опыт проведения пилотных проектов в отдельных структурных подразделениях министерства – резервы здесь огромные. Количество избыточных процедур может быть сокращено в 5-10 раз. А сроки – в пять и более раз», – уточнил он.

    Также в числе приоритетов ведомства Белоусов назвал модернизацию системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

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    17 декабря 2024, 11:32 • Новости дня
    Ветеран ФСБ: В убийстве генерала Кириллова виден украинский след

    Ветеран ФСБ Филатов: Убийство генерала Кириллова – террористическая операция киевского режима

    Ветеран ФСБ: В убийстве генерала Кириллова виден украинский след
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Нахождение самоката около подъезда в снежном декабре, думаю, должно было насторожить профессионального военного. Тем более он понимал, что находится в зоне риска, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов. Ранее в Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.

    «Нужно рассматривать все версии, вплоть до бытовых. Но с учетом звания Кириллова, рода деятельности и объявленного накануне СБУ «подозрения», я допускаю, это была диверсионная террористическая операция киевского режима, снова показавшего свое нутро», – пояснил Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

    «Вообще, украинский след был виден и ранее в терактах против наших российских военных, правоохранителей, представителей власти, журналистов. Это такая полномерная и, к сожалению, иногда успешная для них работа против нас», – добавил собеседник.

    «И еще один момент: в силу погоды на самокатах уже никто не ездит, сезон закончился. Кроме того, днем ранее был снегопад. И нахождение самоката около входа, думаю, должно было насторожить профессионального военного. Тем более Кириллов наверняка понимал, что находится в зоне риска», – заключил Филатов.

    Во вторник утром начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом. Погиб также и помощник Кириллова.

    Взрыв прогремел около 06.12 мск, мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив. СК возбудил уголовное дело, на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

    Игорь Кириллов окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда. Кириллову было 54 года. Кириллов проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые проводят близкие к Пентагону компании на Украине.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уважение к деятельности Кириллова. В своем Telegram-канале она подчеркнула его вклад в разоблачение преступлений, связанных с химическим оружием и деятельностью биолабораторий. По ее словам, Кириллов долгое время системно разоблачал натовские провокации с использованием химического оружия в Сирии и манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами, включая инциденты в Солсбери и Эймсбери.

    Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила Кириллову о подозрении. По данным следствия, он лично приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины на восточном и южном направлениях фронта.

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    16 декабря 2024, 13:32 • Новости дня
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине, об этом он заявил в Национальном центре управления обороной, где проходит ежегодное заседание коллегии Министерства обороны.

    «Обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», – сказал он.

    Ежегодное мероприятие традиционно посвящено подведению итогов деятельности Вооруженных сил РФ за текущий год, а также постановке задач на следующий, сообщает ТАСС.

    На заседание приглашаются представители командования военных округов, различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

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    16 декабря 2024, 20:05 • Новости дня
    Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут «небольшой прогресс».

    Трамп сделал это заявление, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает ТАСС.

    «Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», – сказал он.

    При этом никаких дополнительных подробностей относительно того, в чем именно заключается этот прогресс, Трамп не сообщил.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине.

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    17 декабря 2024, 05:38 • Новости дня
    Швейцария решила помешать реэкспорту своего оружия на Украину

    Швейцария ужесточила правила экспорта оружия для предотвращения поставок на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками в нарушение эмбарго на Украину, следует из сообщения парламента страны.

    Швейцария в соответствии с принципами нейтралитета запретила реэкспорт своего оружия на Украину, но в 2023 году стало известно, что польская частная компания UMO MP нарушила этот запрет и поставила Украине сотни тысяч швейцарских боеприпасов для снайперских винтовок, передает РИА «Новости».

    В недавнем ответе федерального совета на вопрос парламентария Приски Зайлер Граф было указано, что Государственный секретариат по экономике Швейцарии ввел новые требования для экспорта. Теперь частные получатели оружия, такие как оружейники, торговцы или поставщики, должны предоставлять письменные заявления при подаче заявок на экспорт.

    Покупатель должен подтвердить, что оружие и боеприпасы будут перепроданы только внутри его страны или же указать конкретные третьи страны конечных получателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Швейцария запретила проводить войска или оружие из Европейского союза через свою территорию. В августе в Швейцарии предложили изменить политику нейтралитета. Эксперты призвали пересмотреть закон о военном имуществе, запрещающий странам НАТО реэкспорт швейцарского оружия на Украину. В мае президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие Украине из-за закона «О чрезвычайном положении».

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