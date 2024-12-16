Tекст: Мария Иванова

Кроме того нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахово и Дачного ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция РЭБ «Анклав-Н» и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ, бригаде теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Липцов, Волчанска Харьковской области и Харькова. Отражена контратака противника. Потери ВСУ превысили 85 военнослужащих, бронетранспортер и 152-мм орудие Д-20, отчитались в Минобороны.

Подразделения группирови «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Загрызово, Лозовой, Глушковкой и Купянском Харьковской области. Отражены четыре контратаки подразделений ВСУ.

Противник потерял более 500 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский HMMWV, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада с боеприпасами, сообщил Конашенков.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ у Шевченко, Щербиновки, Новооленовки, Новопустынки, Петровки и Дзержинска ДНР. Были отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник при этом потерял более 440 военнослужащих, три бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Нота», перечислили в Минобороны.

Накануне российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.

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