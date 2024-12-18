Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Герасимов сообщил об освобождении более 190 населенных пунктов в этом году
Герасимов: ВС России в этом году освободили более 190 населенных пунктов и 4,5 тыс. кв. км
В этом году под контроль российских вооруженных сил перешли более 190 населенных пунктов и около 4,5 тыс. кв. км, а также был накоплен значительный опыт в ведении боевых действий, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Он отметил, что этот опыт включает в себя применение авиации, войск противовоздушной обороны и других родов войск, передает ТАСС.
В своих заявлениях Герасимов также подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты.
«Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты», – заявил он на брифинге для военных атташе иностранных государств.
Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Старые Терны в результате наступательных действий, а Южная группировка освободила населенный пункт Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР).
Также сообщалось, что Луганская народная республика освобождена почти полностью, а Донецкая – на 70%.