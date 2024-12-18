Герасимов сообщил об освобождении более 190 населенных пунктов в этом году

Герасимов: ВС России в этом году освободили более 190 населенных пунктов и 4,5 тыс. кв. км

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что этот опыт включает в себя применение авиации, войск противовоздушной обороны и других родов войск, передает ТАСС.

В своих заявлениях Герасимов также подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты.

«Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты», – заявил он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Старые Терны в результате наступательных действий, а Южная группировка освободила населенный пункт Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР).

Также сообщалось, что Луганская народная республика освобождена почти полностью, а Донецкая – на 70%.