В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.42 комментария
Российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР
Российские войска за сутки освободили населенные пункты Лозовая и Красное, нанеся значительные потери украинским вооруженным силам в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение вооруженным формированиям в районах Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск, уничтожив до 55 украинских военнослужащих.
Как указали в ведомстве, в ходе операции группировка войск «Запад» успешно освободила Лозовую, нанесла значительные потери украинским силам в районах Петропавловка и Глушковка. Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих и значительное количество техники, включая самоходные артиллерийские установки производства Польши, США и Британии.
Одновременно, группировка войск «Центр» освободила Красное, отразив 11 контратак ВСУ. Потери украинских сил составили до 480 военнослужащих, а также несколько танков и артиллерийских установок, говорится в сообщении.
Группировки войск «Юг» и «Восток» также улучшили свое тактическое положение, нанеся потери в живой силе и технике в различных районах Донецкой и Запорожской областей. Средствами ПВО было сбито 100 беспилотников и ракеты большой дальности, отметили в Минобороны.
С начала специальной военной операции российскими силами уничтожены тысячи единиц техники, в том числе 650 самолетов и 19 952 танка, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы поразили в ходе СВО на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, включая последние удары по Киеву и Харьковской области.
Накануне в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.