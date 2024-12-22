Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение вооруженным формированиям в районах Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск, уничтожив до 55 украинских военнослужащих.

Как указали в ведомстве, в ходе операции группировка войск «Запад» успешно освободила Лозовую, нанесла значительные потери украинским силам в районах Петропавловка и Глушковка. Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих и значительное количество техники, включая самоходные артиллерийские установки производства Польши, США и Британии.

Одновременно, группировка войск «Центр» освободила Красное, отразив 11 контратак ВСУ. Потери украинских сил составили до 480 военнослужащих, а также несколько танков и артиллерийских установок, говорится в сообщении.

Группировки войск «Юг» и «Восток» также улучшили свое тактическое положение, нанеся потери в живой силе и технике в различных районах Донецкой и Запорожской областей. Средствами ПВО было сбито 100 беспилотников и ракеты большой дальности, отметили в Минобороны.

С начала специальной военной операции российскими силами уничтожены тысячи единиц техники, в том числе 650 самолетов и 19 952 танка, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы поразили в ходе СВО на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, включая последние удары по Киеву и Харьковской области.

Накануне в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.