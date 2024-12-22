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    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России
    Политолог предсказал перевод Зурабишвили в психиатрическую клинику
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины
    МВФ добавил Украине три условия для продолжения финансирования
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    32 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    22 декабря 2024, 05:58 • Новости дня

    ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине

    Российская армия уничтожила более 30 установок Patriot в ходе СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы поразили в ходе специальной военной операции на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, включая последние удары по Киеву и Харьковской области.

    Российские вооруженные силы уничтожили на Украине более 30 пусковых установок комплекса Patriot производства США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные Минобороны России. Один из наиболее результативных ударов был нанесен 15 декабря, когда были поражены четыре пусковые установки и оборудование управления, включая радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

    В августе также были уничтожены четыре пусковые установки и две радиолокационные станции. Ранее в июле было поражено по две установки в двух отдельных случаях. Наиболее эффективным остается удар 16 мая, когда были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция в Киеве при помощи комплекса «Кинжал».

    В начале 2024 года российские силы продолжили атаки на установки Patriot, в том числе 26 января, 22 февраля, а также в августе и октябре. В мае сообщалось о поражении дивизиона, где число пораженных машин не уточнялось, но в состав батареи входят от четырех до восьми пусковых установок и вспомогательное оборудование.

    Кроме того, 13 марта Минобороны заявило о поражении двух боевых машин в Харьковской области. О недавних ударах по позициям Patriot также шла речь в сообщении МО от 20 декабря, однако детали не были раскрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, используя авиацию и артиллерию. Соединенные Штаты передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов, как следует из бюджетных отчетов Пентагона. Германия разместит в Польше американскую систему ПРО Patriot около Жешува, через который проходит транспортировка военной продукции на Украину.

    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    21 декабря 2024, 14:17 • Новости дня
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире рассказал о планах премьера Словакии Роберта Фицо встретиться с российским президентом Владимиром Путиным из-за проблем с транзитом газа через Украину в Европу.

    Вучич в телеэфире сообщил, что Фицо планирует в понедельник отправиться на встречу с российским лидером, передает РИА «Новости».

     Уточняется, что причиной визита стал отказ Украины поставлять газ в Словакию, что вызывает серьезные проблемы с обеспечением страны и Европы в целом.

    По словам Вучича, сложившаяся ситуация наиболее сильно затронула Словакию и Австрию.

    «Словакия во всяком случае в тяжелом положении. Насколько я знаю неофициально, в понедельник Фицо отправится к Путину», – заявил Вучич.

    Ранее Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

    В разговоре с Фицо премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

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    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    21 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ

    Минниханов: Беспилотники атаковали в Казани объекты ОПК и жилые дома

    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу Казань была атакована восьмью беспилотниками, три из них были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Минниханов заявил, что три беспилотника были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса и были уничтожены. Остальные атаковали жилые дома. По словам Минниханова, только благодаря везению, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.

    Глава Татарстана выразил возмущение массированной атакой и подчеркнул: он не ожидал, что противник нападет на жилые дома, особенно в выходной день. Он отметил, что все оперативные службы Казани сработали четко и мобилизовались вовремя, что позволило держать ситуацию под контролем и оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

    Минниханов также сообщил о том, что на некоторых атаковавших беспилотниках взрывчатые вещества не сработали, и работа по их ликвидации ведется. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация людей, а ситуация остается стабильной и под контролем.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

    Напомним, утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

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    21 декабря 2024, 15:30 • Новости дня
    МВФ добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования

    Tекст: Вера Басилая

    Международный валютный фонд ввел три новых структурных маяка для Украины в последней ревизии программы расширенного финансирования, среди которых стратегия для фондового рынка и оценка НКРЭКУ, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

    Международный валютный фонд (МВФ) добавил три новых структурных маяка по итогам шестой ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (EFF), передает ТАСС.

    Гетманцев пояснил, что среди новых условий – подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в парламент законопроекта о критических рисках третьих сторон и проведение внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

    «Структурные маяки – это жесткие обязательства по реформам с дедлайнами, которые берет на себя заемщик в ходе выполнения программы МВФ», – написал Гетманцев.

    По его данным, теперь количество структурных маяков достигло 51, из которых 34 выполнены, в том числе пять с опозданием. Это происходит на фоне утвержденной в марте 2023 года четырехлетней программы МВФ для Украины с финансированием в 15,6 млрд долларов.

    Ранее совет исполнительных директоров МВФ провел шестой обзор программы финансирования для Украины, что открывает путь для выделения Киеву около 1,1 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

    В октябре МВФ сообщил, что после пятого обзора программы расширенного финансирования Украины согласовано выделение Киеву транша в 1,1 млрд долларов.

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    21 декабря 2024, 15:47 • Новости дня
    InfoBrics: Польша заменит Украину в возможной войне НАТО против России
    InfoBrics: Польша заменит Украину в возможной войне НАТО против России
    @ Artur Widak/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польша готовится к замене Украины в прокси-войне НАТО против России, что может объяснять усиленные поставки военной помощи из США и директиву о сохранении военных запасов, сообщило издание InfoBrics.

    Издание пишет, что польская озабоченность сохранением военных запасов может быть связана с директивами НАТО о подготовке Варшавы к участию в военных действиях. Польша, возможно, готовится занять место Украины в конфликте НАТО против России, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что в последнее время Польша начала получать значительную помощь от Соединенных Штатов.

    Ранее замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать.

    Напомним, польские власти в рамках председательства в ЕС собираются заняться вопросами милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией.

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    21 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины

    Британский аналитик Меркурис заявил о катастрофическом положении Украины в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины, отметив ухудшение ситуации на фронте в последние недели.

    Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что украинские вооруженные силы находятся в бедственном положении в зоне СВО. По его словам, западные СМИ недооценивают степень ухудшения ситуации для Украины на линии фронта. Он отметил, что уже летом положение было непростым, но в последние недели стало еще хуже.

    Меркурис подчеркнул: «Курская область – это большая катастрофа».

    Как сообщает РИА «Новости», эксперт также упомянул, что Курская область стала для Украины «открытой раной», и предсказал начало битвы за Красноармейск (украинское название – Покровск) в ближайшие дни или недели. Меркурис выразил уверенность, что сражение начнется до нового года.

    Тем временем российские подразделения продолжают освобождать территории. За последние сутки в ДНР были освобождены села Зеленовка и Новый Комар. Также отбиты 16 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражение нанесено по 149 районам скопления живой силы и техники, а также инфраструктуре военных аэродромов.

    По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных. Также уничтожены танк и две американские боевые машины пехоты Bradley. Средства ПВО России сбили 154 беспилотника, снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету «Нептун».

    Кроме того, в субботу в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.

    Как отмечал ранее телеканал CNN, потеря контроля над Красноармейском станет крупнейшим поражением для ВСУ за последние месяцы.

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    21 декабря 2024, 21:06 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу в Киеве были слышны взрывы, после чего тревога была объявлена в нескольких областях Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» информировало о взрывах и работе ПВО в Киеве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.30 мск тревога звучала не только в Киеве, но охватывала и еще несколько областей: Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую.

    Ранее утром в субботу взрывы прогремели в Винницкой области Украины, также сообщалось, что взрывы прогремели в Полтаве и Харькове.

    В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области.

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    21 декабря 2024, 21:41 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о «технологической дуэли» с Западом

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение президента Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касались уникальных свойств ракетной системы «Орешник» и были ответом тем, кто говорит об уязвимости этого оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что комментарий Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касался уникальных характеристик новой ракетной системы «Орешник». Песков отметил, что эта система на поколение опережает все существующие виды вооружения, при этом не будучи ядерным оружием, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что слова Путина были прямым ответом на заявления западных экспертов, которые сомневаются в возможностях «Орешника».

    «Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения», – пояснил пресс-секретарь Кремля.

    Песков также отметил, что слова президента о «технологической дуэли» были реакцией на заявления западных экспертов об уязвимости «Орешника», таким образом, Путин предложил провести своего рода испытание, в ходе которого «Орешник» продемонстрирует свои возможности, показав, что он не уязвим, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», и заявил о готовности России к такой «технологической дуэли» с западными системами ПВО в любой момент.

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил о неспособности Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, отметив, что надежды Запада на технологическую отсталость Москвы не оправдались.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

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    21 декабря 2024, 15:01 • Новости дня
    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении транзита газа, предлагая смену собственника на границе с Украиной.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил, чтобы газ, переходя на территорию Украины, считался венгерским, передает РИА «Новости».

    «Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя», – заявил он.

    Орбан подчеркнул, что Венгрия не отказывается от планов получать энергию через Украину и будет продолжать переговоры в следующем году.

    Он отметил, что зависимость от одной трубопроводной системы делает страну уязвимой.

    Таким образом, Венгрия ищет пути диверсификации своих энергетических источников и сохранения транзита через Украину, что, по мнению Орбана, повысит энергообеспеченность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия и Россия решили проблему с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, которая возникла из-за санкций США против Газпромбанка. До этого премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ.


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    21 декабря 2024, 09:10 • Новости дня
    Беспилотник атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением беспилотного летательного аппарата на здание.

    Оперативные службы Казани были вызваны к жилому комплексу «Лазурные небеса» после получения сообщения о падении беспилотника на здание, передает ТАСС.

    На данный момент информации о пострадавших не поступало.

    По словам очевидцев, БПЛА врезался в строение, вызвав частичные повреждения фасада. На месте работают специалисты, которые оценивают ущерб и проводят расследование причин инцидента.

    Власти города призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

    Как сообщали в Минобороны, российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник над Республикой Татарстан.

    Коментарии (2)
    21 декабря 2024, 16:47 • Новости дня
    МВД дало официально разъяснения по вручению паспортов осужденным в ИК
    МВД дало официально разъяснения по вручению паспортов осужденным в ИК
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденные в ИК могут получить российский паспорт после заключения контракта с Министерством обороны для службы в зоне спецоперации, сообщило Министерство внутренних дел России.

    Министерство внутренних дел предоставило официальные разъяснения по вопросу выдачи паспортов гражданам, отбывающим наказание в исправительной колонии №26 в Самарской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Миграционный пост».

    В МВД объяснили, что согласно ст. 18 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», отбывание наказания в виде лишения свободы является основанием для отказа в приеме в гражданство РФ. Исключение составляют случаи, когда осужденный заключил контракт с Минобороны для службы в зоне проведения специальной военной операции или проживал на территориях, вошедших в состав России в 2022 году, и отказался от гражданства Украины.

    В МВД подчеркнули, что в других случаях получение паспорта заключенными невозможно. Ведомство также отметило, что контролирует вопросы, связанные с приобретением гражданства, а за незаконные действия в этой сфере предусмотрена уголовная ответственность.

    Эти разъяснения даны в ответ на развернувшуюся дискуссию о вручении российских паспортов заключенным в этой колонии.

    Коментарии (1)
    21 декабря 2024, 15:13 • Новости дня
    В Татарстане объявили режим ЧС после атаки БПЛА
    В Татарстане объявили режим ЧС после атаки БПЛА
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов, задействовав органы власти и подразделения МЧС.

    Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    Это решение принято для ускоренной ликвидации последствий инцидента и включает в себя мобилизацию всех необходимых служб и подразделений МЧС.

    По словам официальных представителей, данная мера позволит быстрее устранить ущерб и восстановить нормальную жизнь в регионе.

    Специалисты уже начали оценивать масштабы разрушений и разрабатывать планы по восстановлению инфраструктуры.

    Ранее утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    После атаки беспилотных летательных аппаратов очевидцы сообщили, что в Казани началась эвакуация жителей из поврежденных домов, где произошло возгорание, а также из школ.

    Коментарии (3)
    21 декабря 2024, 17:10 • Новости дня
    Захарова сочла удар ВСУ по Казани местью за успешный БРИКС
    Захарова сочла удар ВСУ по Казани местью за успешный БРИКС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона, Москва призвала мировое сообщество дать жесткую оценку преступным действиям киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что удар по Казани является местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население одного из наиболее динамично развивающихся регионов России. В МИД России возмущены молчанием Запада по поводу инцидента и призывают мировое сообщество дать жесткую оценку действиям киевского режима, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.

    Захарова подчеркнула, что западные СМИ часто реагируют на террористические акты в других частях мира, но игнорируют атаки на Россию. Она отметила, что украинские СМИ и Telegram-каналы активно размещают кадры из Казани, сопровождая их комментариями, которые Захарова охарактеризовала как «скабрезные словесные выхлопы».

    МИД России в очередной раз настоятельно призвал международное сообщество осудить действия украинских властей, подчеркивая, что терроризму нет оправдания и он требует нулевой терпимости.

    Ранее власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников.

    Напомним, Утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

    Коментарии (13)
    21 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    ВС России поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области
    ВС России поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ у Александрии, Викторовки, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Николаевки, Николаево-Дарьино, Русского Поречного, Свердликово, Черкасской Конопельки, сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны ВСУ Отражены две контратаки штурмовых групп противника сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Александрии, Викторовки, Гуево, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Рубанщины, Русского Поречного, Свердликово, Черкасского Поречного, Южного, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Журавки и Локни в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, четыре бронемашины и две станции РЭБ, перечисли в Минобороны.

    За время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 42750 военнослужащих, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортеров, 1305 бронемашин, 1166 автомобилей, 323 арторудия, 42 пусковые установки ПСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 78 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.

    Коментарии (3)
    21 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    Захарова отреагировала цитатой Крылова на перестановки в дипкорпусе Украине
    Захарова отреагировала цитатой Крылова на перестановки в дипкорпусе Украине
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова использовала слова русского классика Ивана Крылова, оценивая изменения в украинском дипломатическом корпусе.

    В своем Telegram-канале она процитировала Крылова, комментируя изменения в дипломатическом корпусе Украины.

    «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», – указала дипломат.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о значительных изменениях в составе украинского дипломатического корпуса.

    В частности, своих постов лишились постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и послы в Японии, Китае и Словении.

    Кроме того, среди уволенных значатся постоянный представитель Украины при международных организациях в Женеве Евгения Филипенко. На ее место назначен Евгений Цимбалюк. Также был аннулирован указ о назначении Эмине Джапаровой представителем Украины при международных организациях в Вене.

    Обновления коснулись и других стран: назначены новые послы в Словении, Венгрии, Конго и на Филиппинах. Бывшая спикер МИД Марьяна Беца теперь возглавляет национальную комиссию по делам ЮНЕСКО.

    В целом Зеленский анонсировал более 30 кадровых решений, подтвердив назначение Андрея Мельника, бывшего посла Украины в Германии, на пост представителя при ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов. Зеленский подписал указ о назначении Мельника послом в Бразилии. Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

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