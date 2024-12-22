Российская армия уничтожила более 30 установок Patriot в ходе СВО

Tекст: Денис Тельманов

Российские вооруженные силы уничтожили на Украине более 30 пусковых установок комплекса Patriot производства США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные Минобороны России. Один из наиболее результативных ударов был нанесен 15 декабря, когда были поражены четыре пусковые установки и оборудование управления, включая радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

В августе также были уничтожены четыре пусковые установки и две радиолокационные станции. Ранее в июле было поражено по две установки в двух отдельных случаях. Наиболее эффективным остается удар 16 мая, когда были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция в Киеве при помощи комплекса «Кинжал».

В начале 2024 года российские силы продолжили атаки на установки Patriot, в том числе 26 января, 22 февраля, а также в августе и октябре. В мае сообщалось о поражении дивизиона, где число пораженных машин не уточнялось, но в состав батареи входят от четырех до восьми пусковых установок и вспомогательное оборудование.

Кроме того, 13 марта Минобороны заявило о поражении двух боевых машин в Харьковской области. О недавних ударах по позициям Patriot также шла речь в сообщении МО от 20 декабря, однако детали не были раскрыты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, используя авиацию и артиллерию. Соединенные Штаты передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов, как следует из бюджетных отчетов Пентагона. Германия разместит в Польше американскую систему ПРО Patriot около Жешува, через который проходит транспортировка военной продукции на Украину.

