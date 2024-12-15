Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Как сообщается в сводке министерства, для уничтожения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, российские силы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Ранее российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.