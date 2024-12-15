Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.0 комментариев
ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ
Российские войска, используя авиацию и артиллерию, уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Как сообщается в сводке министерства, для уничтожения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.
Кроме того, российские силы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Ранее российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.
В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.