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    В Болгарии призвали забрать у Украины Южную Бессарабию
    Удар нанесен по микрорайону «95-й квартал» в Кривом Роге
    Власти США объяснили дефицит воды в гидрантах в Лос-Анджелесе
    Черные ящики Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
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    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    13 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    7 комментариев
    11 января 2025, 12:34 • Новости дня

    Российские войска освободили Шевченко в ДНР

    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Центр» освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и пять артиллерийских орудий.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанска и Липцов Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Лозовой, Загоруйковкой Харьковской области, Ивановкой и Торским ДНР.

    При этом потери противника составили до 365 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Николаевки, Серебрянки и Предтечино ДНР.

    Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», три арторудия и станция РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, танковой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Великой Новоселки, Бурлацкого и Вольного Поля ДНР.

    Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ под Блакитным, Приморским и Новояковлевкой Запорожской области. Противник при этом потерял до 70 военнослужащих и пять артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что войска России за неделю освободили три населенных пункта, в частности, российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.

    10 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске

    ВСУ задержали итальянского пиццайоло Джанни Ченни в Харьковской области

    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни захватили украинские спецслужбы в районе Купянска, где он находился в качестве российского добровольца, пишет Today.it.

    Итальянский пиццайоло был захвачен украинским спецназом в районе Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Захват произошел примерно 7-8 августа, вероятно, в ходе операции разведслужб.

    Ченни, родившийся 19 августа 1973 года в Неаполе, ранее стал российским добровольцем.

    Портал опубликовал фотографию документа Джанни Ченни, который они называют военным билетом. Также согласно этому документу, у Ченни есть жена и двое детей.

    Ранее военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе.

    Коментарии (9)
    10 января 2025, 16:00 • Новости дня
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    @ Wolfgang Kumm/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Канцлер Германии Олаф Шольц вступает в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом. Ее причина не столько в росте военных расходов НАТО, сколько в перспективах взаимоотношений европейцев и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Шольц выступил против требования Трампа нарастить оборонные расходы НАТО до 5%, а также «притормозил» пакет помощи Украине.

    «Выступление Олафа Шольца против требования Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП – смелый шаг канцлера. Он, чувствуя себя политиком лидирующей в Европе страны, счел, что имеет право поправить избранного президента США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он уточнил: кроме прибалтов и поляков, никто из европейцев не готов слушаться республиканца в вопросе оборонных расходов. «5% ВВП – это слишком завышенная цифра, которая ничем не обоснована. Разве блок готовится к войне? И почему именно 5%, а не 4%, 6% или 10%? Все эти вопросы возникают на повестке европейских лидеров», – указал собеседник.

    По его мнению, идея Трампа основывается на «диктате и демонстрации им возможностей заставить европейцев следовать приказам Вашингтона». Такой подход не понравился Шольцу, полагает Рар. При этом, как он заметил, немецкий политик не отказывается от повышения расходов на бундесвер и Североатлантический альянс – речь идет именно о «нелогичном требовании» Трампа.

    На этом фоне спикер не исключает, что республиканец намеренно выдвинул идею по увеличению расходов. «Это очень похоже на провокацию. То есть избранный президент США пытается надавить на Европу и дать ей понять, что он командир, а европейским лидерам следует становиться в ряд и слушаться. Но те пытаются усмирить республиканца и, как это уже сделал Шольц, уходят в оппозицию. Таким образом, у Трампа появляется аргумент в пользу роспуска Североатлантического альянса, который он, по всей видимости, считает неэффективным», – рассуждает политолог.

    Развитие событий по этому сценарию приведет к переполоху на Западе. «Одни будут кидаться в ноги Трампу, а другие – проклинать его. Возможно, в этом и заключается политическая затея избранного президента США», – допускает аналитик. Другими словами, конфронтация, которая возникает между Шольцем и Трампом, не столько конкретно про военные расходы НАТО, сколько в целом про стратегию блока, про отношение между Вашингтоном и европейцами, подчиненными Америки.

    Рар также обратил внимание на решение Шольца блокировать военную помощь Украине. Он объясняет такой шаг канцлера предвыборной кампанией в Германии. «В немецком обществе возникают вопросы, зачем передавать миллиарды евро Украине, если ВСУ фактически проигрывают. Шольц пытается заработать дополнительные очки и симпатию избирателей», – пояснил собеседник.

    Кроме того, свою роль сыграло и намерение Трампа урегулировать конфликт. «В ситуации, когда новая администрация может отказаться от помощи Украине, Берлину незачем выделять миллиарды. Между тем отдельные политики вроде глав МИД и Минобороны настаивают на финансировании Украины. Но делается это для того, чтобы в случае необходимости обвинить Шольца, что якобы именно он «сдал» Украину», – заключил Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. По его оценкам, позиция Шольца по торможению дополнительной военной помощи Киеву возвращает внутринемецкую дискуссию по украинскому конфликту к состоянию первой половины 2022 года – «уже не 5000 касок, еще не танки Leopard».

    «Объяснить избирателю (если такая задача в принципе стоит), как миллиардная помощь украинскому руководству изменит жизнь к лучшему, значительно труднее, чем три года назад», – пишет он в своем Telegram-канале. При этом наряду с предвыборными маневрами, играет свою роль и трансатлантическая синхронизация, объяснил политолог. «Миротворческий задор Трампа может обернуться по-разному, но ставить себя в глупое положение в Берлине не хотят», – уточнил эксперт.

    Кроме того, «пацифизм» ведомства федерального канцлера можно считать результатом негласных договоренностей между СДПГ и ХДС, которым, вероятно, еще предстоит стоять плечом к плечу в непростом диалоге с командой республиканца, считает Соколов. 

    Ранее Олаф Шольц выступил против требования Дональда Трампа о росте оборонных расходов. Он указал на то, что 5% от ВВП Германии означали бы траты в размере 200 млрд евро в год. В то же время сейчас бюджет ФРГ составляет около 490 млрд евро, отметил канцлер.

    «Это большие деньги, и в действительности это означает, что пришлось бы прибегнуть или к экономии порядка 150 млрд, или задолженности в размере 150 млрд, или комбинировать все это. Поэтому я считаю, что лучше сконцентрироваться на пути, который давно оговорен в НАТО», – пояснил Шольц. По его словам, сейчас «есть четкая процедура», в рамках которой описаны задачи по наращиванию возможностей оборонного альянса.

    Несмотря на свою позицию, глава правительства также отметил, что Германия должна делать больше для своей безопасности. За последние годы Берлин практически удвоил свои оборонные расходы до почти 80 млрд евро в год. Это произошло на фоне договоренности стран НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году, где было принято решение тратить на оборону минимум 2% ВВП, что уже выполняют 23 из 32 членов альянса.

    Как отмечают опрошенные Reuters чиновники и аналитики, НАТО не согласится на предложение Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% ВВП. При этом, скорее всего, альянс все же увеличит текущий целевой показатель. «Похоже, что произойдут изменения. Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно почти для каждой страны прямо сейчас, но это будет не 2%, которых мы уже пытаемся достичь, это будет больше двух», – заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    По мнению экспертов, показатель в 5% ВВП недостижим практически для всех членов альянса с экономической и политической точек зрения. Некоторые аналитики предполагают, что Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы по итогам длительных переговоров страны НАТО согласись на цифру, близкую к 3%.

    На этом фоне примечательно сообщение о блокировке Шольцем выделения Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро. Идею продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус. По данным журнала Der Spiegel, министры хотели бы реализовать проект до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля.

    Как сообщает издание, помощь должна, в частности, включать три системы ПВО IRIS-T и снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Предполагалось провести через бюджетный комитет Бундестага 3 млрд евро как дополнительные расходы. Два ведомства обосновывают этот шаг тем, что позиции Киева на поле боя в последние месяцы ухудшились. Они также указали на неясные перспективы в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Однако в офисе канцлера дали понять, что тот не поддерживает идею. По данным газеты, Шольц «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и «не видит необходимости в срочных действиях». Источники Der Spiegel видят и другие причины такого решения. По их мнению, Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия на Украину в разгар избирательной кампании, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. «Зеленые» при этом пытаются привлечь сторонников, требуя увеличить расходы на оборону.

    Коментарии (6)
    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    11 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме

    Украинские пилоты Шиманский и Морозов дали признательные показания по делу о терроризме

    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает Второй Западный окружной военный суд, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело рассматривается военным судом в закрытом режиме из-за наличия секретных данных и для обеспечения безопасности участников процесса, передает ТАСС.

    Шиманскому и Морозову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК России, включая терроризм, нарушение правил международных полетов и незаконное пересечение государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, они находятся под арестом в одном из московских СИЗО. Пилоты были задержаны в 2023 году.

    Полковник ВСУ Морозов рассказал, что получил приказ атаковать склад горюче-смазочных материалов в Брянской области, но его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Шиманский был задержан в Тульской области.

    Они дали подробные показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

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    11 января 2025, 07:24 • Новости дня
    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева

    Оборонявший в одиночку опорный пункт Закарья Алиев рассказал о назначенной на Украине за его голову награде

    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный Закарья Алиев из Дагестана, который в одиночку удерживал опорный пункт, рассказал, что за его голову на Украине обещают 50 млн рублей.

    На данный момент он находится в больнице. Алиев рассказал о своих травмах: «Есть проблема с ногой, с коленом. Временами оно отказывает, и нога перестает сгибаться. Врачи говорят – что-то со связками», – передает RT.

    Также он сообщил, что подписал контракт с киностудией, которая намерена экранизировать его историю. Однако военный думает о возвращении в зону СВО. «У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», – подчеркнул Алиев.

    В настоящее время его командование рассматривает возможность вручения награды, однако, какая именно это будет награда, пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиев три недели защищал опорный пункт в одиночку, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона. Алиев рассказал, что ВСУ не понимали, что он остался один. Эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь из-за обстрелов украинских боевиков.

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    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    11 января 2025, 04:28 • Новости дня
    Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области
    Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Котовске в два многоквартирных дома врезались беспилотники, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

    «Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь», – сообщил руководитель региона в Telegram.

    Он уточнил, что в результате атаки БПЛА пожаров не было, здания получили незначительные повреждения. Подготовлен пункт временного размещения для жителей пострадавших квартир.

    Проводится оценка нанесенного ущерба. «Будем оперативно ликвидировать последствия», – заверил Первышов.

    Напомним, ночью атакам БПЛА также подверглись Анапа и Воронеж.

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    10 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году

    Зеленский: Украина стремится к гарантиям от США и завершению конфликта с Россией в 2025 году

    Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году, заявил в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Киева получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Зеленский также подчеркнул, что Вашингтон должен оказать давление на Россию и предоставить гарантии безопасности Украине и европейским странам. Он также добавил, что мирное решение конфликта является приоритетной задачей для его правительства.

    Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

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    11 января 2025, 08:59 • Новости дня
    В Болгарии призвали забрать у Украины Южную Бессарабию

    Политик Костадинов призвал Болгарию забрать Южную Бессарабию у Украины

    В Болгарии призвали забрать у Украины Южную Бессарабию
    @ Georgi Paleykov/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Болгарский политик Костадин Костадинов предложил стране предъявить претензии на Южную Бессарабию, часть территорий Украины и Молдавии, ссылаясь на исторические предпосылки.

    Костадинов призвал власти Болгарии подключиться к разделу Украины и заявить претензии на Южную Бессарабию, передает «Комсомольская правда».

    Он отметил, что Болгария имеет историческое право на эту территорию, входящую в состав Одесской области Украины и частично в Молдавию.

    По словам Костадинова, присоединение Южной Бессарабии к Болгарии будет логичным шагом в связи с развалом Украины.

    Он подчеркнул, что Болгария должна действовать в тот момент, когда будет решаться судьба украинской государственности.

    «Украина разваливается. Когда будет решаться судьба несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна предъявить свои претензии», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью газете Folha de S.Paulo заявил, что Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

    Коментарии (19)
    10 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу

    ЕК: Украина не будет участвовать в рабочей группе ЕС и Словакии по газу

    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не примет участия в созданной Евросоюзом и Словакией рабочей группе по вопросам транзита газа, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

    Инициатива создания рабочей группы ЕС и Словакии по газу была объявлена 9 января после консультаций в Брюсселе с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает ТАСС.

    На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что рабочая группа будет функционировать на техническом уровне и начнет свою деятельность в ближайшие недели. В ее состав войдут высокопоставленные чиновники ЕС и Словакии.

    Отвечая на вопрос о возможном участии Украины, Итконен сообщила, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с украинской стороной. Группа будет изучать экономические последствия прекращения транзита газа через Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить проблему транзита газа через Украину.

    Фицо также заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа.

    Коментарии (7)
    10 января 2025, 20:41 • Новости дня
    Россельхознадзор назвал Украину причиной вспышки ящура в ФРГ
    Россельхознадзор назвал Украину причиной вспышки ящура в ФРГ
    @ Andrey Nekrasov/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вспышка ящура в Германии могла быть вызвана бесконтрольным перемещением животных через территорию Европейского союза и Украины, сообщили в Россельхознадзоре.

    Россельхознадзор сообщил, что вспышка ящура, зафиксированная в стаде буйволов в Германии, могла произойти из-за бесконтрольного перемещения скота на территории ЕС, передает «Интерфакс». Не исключено, что это также может быть связано с беспорядочным перемещением скота через Украину, отметили в ведомстве.

    По данным зарубежных СМИ, власти Германии подтвердили первую за почти 40 лет вспышку ящура в стране. Россельхознадзор отметил, что ранее прогнозировал развитие подобного сценария. Представители службы заявили: «Россельхознадзор по имеющимся аналитическим данным прогнозировал текущий сценарий развития событий, о котором заявили власти Германии по поводу обнаружения первой вспышки ящура за последние 37 лет».

    В 2023 году в Обуховском районе Киевской области обнаружили незаконный скотомогильник с африканской чумой свиней (АЧС), а в прошлом году в украинских Черновцах нашли зараженные африканской чумой туши свиней.

    Коментарии (6)
    10 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год

    Полковник Кошкин счел нереализуемым военный план Минобороны Украины на 2025 год

    Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация военного плана Минобороны Украины на 2025 год невозможна из-за финансовых трудностей, которые могут усугубиться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

    Кошкин заявил, что Украина не сможет реализовать свой военный план на 2025 год. Основная причина, по его словам, кроется в финансовых трудностях, которые испытывает Киев уже в настоящее время, передает «Лента.ру».

    Андрей Кошкин отметил, что субсидии на ведение боевых действий, которые Украина получает, уже оцениваются как завершающие.

    «Их выделение было существенным, но сейчас никто не видит смысла в дальнейшем увеличении финансирования», – подчеркнул он.

    Кошкин добавил, что неизвестно, какие именно суммы Киев получает на данный момент, но существующих средств недостаточно для выполнения всех задач, обозначенных в плане Минобороны Украины.

    Полковник также указал на неопределенность, связанную с позицией Дональда Трампа после его инаугурации.

    «Очевидно, что таких больших ассигнований, как при Джо Байдене, больше не будет», – считает Кошкин. Он также упомянул, что катастрофа с пожарами в Лос-Анджелесе вынуждает США сосредоточиться на внутренних проблемах.

    «Лос-Анджелес в 2022 году передавал Украине пожарное оборудование, но теперь эти ресурсы понадобятся самим американцам», – добавил эксперт.

    Ранее на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей.

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    11 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Удар нанесен по микрорайону «95-й квартал» в Кривом Роге

    В Кривом Роге зафиксировали удар в районе бывшего места жительства Зеленского «95-й квартал»

    Удар нанесен по микрорайону «95-й квартал» в Кривом Роге
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Кривом Роге, по данным пророссийского николаевского сопротивления, зафиксирован удар в микрорайоне «95-й квартал», где ранее жил Владимир Зеленский.

    В направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге был нанесен удар, сообщает РИА «Новости». По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в результате атаки произошло два «прилета». Лебедев отметил, что данный микрорайон известен тем, что здесь ранее проживал Владимир Зеленский.

    С октября 2022 года Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту.  Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские вооруженные силы в боях с ВСУ избегают нанесения ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    В свубботу взрывы произошли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины, а 6 января взрывы прогремели в районе города Снегиревка и в Кривом Роге.

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    11 января 2025, 07:56 • Новости дня
    За ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА
    За ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на субботу над российскими регионами силами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, 31 беспилотник сбит над акваторией Черного моря. По 16 БПЛА уничтожено над территориями Воронежской области и Краснодарского края. Еще 14 сбили над акваторией Азовского моря. Над Белгородской областью сбито четыре БПЛА, над Тамбовской области – два, над Курской областью и Крымом – по одному.

    Напомним, ранее сообщалось об атаках беспилотников на Анапу, Белгородскую, Воронежскую и Тамбовскую области.

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    10 января 2025, 14:25 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 280 человек и два танка
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 280 человек и два танка
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Викторовки, Замостья, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребков и Русского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Были отражены четыре контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Агрономом, Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гончаровкой, Гуево, Зазулевкой, Косицей, Кругленьким, Кубаткиным, Куриловкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Николаево-Дарьино, Никольским, Новеньким, Свердликово, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре машины пехоты, три бронемашины, пять артиллерийских орудий и два миномета, отчитались в Минобороны.

    Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 50 600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину, перечислили в Минобороны.

    Ранее стало известно что ВСУ разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» в Курской области.

    Накануне ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области.

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    11 января 2025, 10:09 • Новости дня
    В Дзержинске зачищен последний опорный пункт ВСУ

    Последний крупный опорный пункт ВСУ зачищен в Дзержинске

    В Дзержинске зачищен последний опорный пункт ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Последний крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины в Дзержинске (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) зачищен, сообщили в силовых структурах. В городе продолжаются работы по устранению точечных очагов сопротивления.

    «Зачищен последний занятый противником террикон в Дзержинске. Это был крупный опорный пункт. Сейчас речь идет об устранении точечных очагов сопротивления», – заявили ТАСС в силовых структурах.

    Силовики также сообщили, что украинская группировка в этом районе начала подготовку оборонительных рубежей за пределами города, что указывает на возможное продолжение боевых действий в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большая часть Дзержинска в Донецкой Народной Республике была освобождена от украинских военных, остаются лишь небольшие группы противника.

    Кроме того накануне российские военные вытеснили подразделения ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре, заняв ключевые позиции и развивая наступление по основным направлениям.

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