Tекст: Мария Иванова

В течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, танковой, шести механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты и теробороны. Отражены две контратаки противника.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, отчитались в Минобороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 2835 военнослужащих, 30 танков и 122 бронемашины.

В то же время в результате решительных действий подразделений Южной группировки освобождено Курахово.

Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух мотопехотных, пехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Сорваны 16 попыток противника восстановить тактическое положение.

На данном направлении ВСУ потеряли до 1715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 12 бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Активными действиями подразделений группировки «Запад» освобожден пункт Надия.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и нацгвардии. Пресечены 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции.

При этом прротивник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 бронемашин, в том числе польский бронетранспортер Rosomak, американскую Bradley, семь М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV. Уничтожены 46 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 производства стран НАТО, десять станций РЭБ и 15 складов боеприпасов.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Даченское, сообщил Конашенков.

Нанесено поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, егерской, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригад нацгвардии и нацполиции Украины.

Потери украинских формирований составили свыше 3485 военнослужащих, 11 танков, из них четыре немецких Leopard, 40 бронемашин, в том числе три французских бронетранспортера VAB, шесть американских М113, бронетранспортер М1117, бронеавтомобили MaxxPro и HMMWV, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Противник при этом потерял более 1120 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, в том числе три американских MaxxPro, а также 26 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух пехотных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американскую М113, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

За неделю на линии боевого соприкосновения сдался в плен 91 украинский военнослужащий, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ, а ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.