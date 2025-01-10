Российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ

Российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины

Tекст: Вера Басилая

Российские войска нанесли 28 групповых ударов по Вооруженным силам Украины за период с 4 по 10 января, для атак использовались высокоточные вооружения и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В результате ударов были поражены ключевые объекты военной инфраструктуры, включая аэродромы, склады вооружения и цеха сборки. Также были атакованы места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Целью этих атак стало разрушение критически важных объектов, обеспечивающих возможности украинских вооруженных сил.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Российские войска нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием в 2024 году, а в первый день года поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК.