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Российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ
Российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины
Российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразив инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сообщило Министерство обороны России.
Российские войска нанесли 28 групповых ударов по Вооруженным силам Украины за период с 4 по 10 января, для атак использовались высокоточные вооружения и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В результате ударов были поражены ключевые объекты военной инфраструктуры, включая аэродромы, склады вооружения и цеха сборки. Также были атакованы места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.
Целью этих атак стало разрушение критически важных объектов, обеспечивающих возможности украинских вооруженных сил.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Российские войска нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием в 2024 году, а в первый день года поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК.