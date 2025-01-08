В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.2 комментария
ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны.
Также удар был нанесен по месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.
Средствами ПВО сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, а также 105 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотника, 590 ЗРК, 20 290 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.
Ранее стало известно, что за первую неделю 2025 года ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов.
В 2024 году ВС России нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием.
В первый день года ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК.