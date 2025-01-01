Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты семь американских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 66 беспилотников.

Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Малых Проходов, Симиновки и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

ВСУ при этом потеряли до 45 военнослужащих и 152-мм орудие Д-20.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и нацгвардии рядом с Двуречной, Ивановкой, Ковшаровкой Харьковской области, Торским и Тернами Донецкой народной республики (ДНР). Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артустановки: французская 155-мм Caesar и 122-мм «Гвоздика», а также американские 105-мм орудия М119 и британское L119. Уничтожены станция РЭБ «Нота» и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ у Часова Яра, Дальнего и Курахово ДНР. Отражена контратака штурмовой группы противника.

ВСУ при этом потеряли более 250 военнослужащих, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

Отметим, что по данным Минобороны, украинские войска в 2024 году потеряли около 593410 военнослужащих.

В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российская армия закончила год волной успешных наступлений.