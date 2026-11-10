Мошенники пытались продать комику Сабурову въезд в Россию за 100 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Представившиеся бывшим силовиком и посредницей обратились к менеджеру Сабурова, пообещав снять ограничения на въезд за взятку в 100 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

Первый транш мошенники получили в середине октября, после чего их разоблачили и задержали правоохранительные органы.

В отношении вымогателей возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба запретила комику Нурлану Сабурову регистрировать новый бизнес в России до конца марта 2029 года.

В октябре СМИ сообщили о заработке юмориста в России в размере минимум 6 млн рублей на сдаче своего дома в аренду после запрета на въезд.

В феврале комику запретили въезд на территорию страны сроком на 50 лет.