В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Мошенники пытались продать комику Сабурову въезд в Россию за 100 млн рублей
Мошенники предложили комику Нурлану Сабурову, которому ограничили въезд в Россию на 50 лет, вернуться в страну за 100 млн рублей, пишут СМИ.
Представившиеся бывшим силовиком и посредницей обратились к менеджеру Сабурова, пообещав снять ограничения на въезд за взятку в 100 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.
Первый транш мошенники получили в середине октября, после чего их разоблачили и задержали правоохранительные органы.
В отношении вымогателей возбуждено уголовное дело.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба запретила комику Нурлану Сабурову регистрировать новый бизнес в России до конца марта 2029 года.
В октябре СМИ сообщили о заработке юмориста в России в размере минимум 6 млн рублей на сдаче своего дома в аренду после запрета на въезд.
В феврале комику запретили въезд на территорию страны сроком на 50 лет.