В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.12 комментариев
Умер Заслуженный артист России Владимир Григорьев
Заслуженный артист России Владимир Григорьев ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщил Московский драматический театр имени Пушкина.
«Вчера вечером не стало заслуженного артиста России Владимира Григорьева. Для нас это невосполнимая утрата... Мы выражаем соболезнования близким Владимира Евгеньевича. Скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.
Григорьев родился в 1952 году в Волгограде. В 1975 году, будучи студентом ГИТИС, он присоединился к труппе Театра Пушкина, передает РИА «Новости».
За свою карьеру он исполнил множество ролей, включая Роллера в «Разбойниках», Шансонье в «Блэз», Попугая в «Острове сокровищ» и Инквизитора в «Жанне д'Арк».
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