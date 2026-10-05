Умер заслуженный работник культуры России Бицуев

Tекст: Дарья Григоренко

«Культура Кабардино-Балкарской Республики понесла тяжелую и невосполнимую утрату. На 87-м году ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств КБР Юрий Муратович Бицуев», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В министерстве добавили, что после окончания Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных в 1967 году хормейстер вернулся в Нальчик и посвятил театру всю творческую жизнь.

По словам представителей Минкультуры, особое место в его деятельности занимала работа над народными песнями: он бережно сохранял старинные мелодии и придавал им новое звучание. Ведомство выразило искренние соболезнования родным и близким Бицуева.

Ранее сообщалось, что в возрасте 90 лет умер заслуженный работник культуры России, кинооператор и режиссер Борис Тимковский.