Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой

Народная артистка России назвала ситуацию с потерей недвижимости испытанием от Господа, передает НСН. Певица подчеркнула, что пережила произошедшее, перевернула страницу и продолжает жить дальше.

«Каждому человеку посылаются испытания, а я стала такой Марией Магдалиной, в которую кидали камни. Я стала просто козлом отпущения», – призналась Лариса Долина.

Исполнительница добавила, что после инцидента заблокировала все незнакомые номера. Она также выразила недоумение по поводу того, что ролики с призывами не общаться с мошенниками появились на федеральных каналах только после ее случая, хотя преступники существовали и раньше.

Ранее артистка прокомментировала решение суда о взыскании 114 млн рублей в ее пользу с аферистов. По ее словам, она лишилась почти всех накоплений за годы концертной деятельности и сомневается, что преступники смогут полностью возместить ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Верховный суд оставил право собственности на квартиру за новой владелицей. Летом певица потребовала возместить ущерб от действий преступников. На днях Лефортовский суд Москвы взыскал с мошенников более 114 млн рублей.