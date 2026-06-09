В суд поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам

Tекст: Валерия Городецкая

«В Лефортовский районный суд города Москвы 8 июня 2026 года поступил иск Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основе Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением», – сообщается в канале Судов общей юрисдикции Москвы в Max.

Уточняется, что основанием для иска стал приговор Балашихинского городского суда Подмосковья от 28 ноября 2025 года. Этим приговором за потерпевшей Долиной было признано право на удовлетворение гражданских требований по возмещению вреда. Сумма заявленного ущерба составила 176 141 000 рублей.

Ранее Долина решила добиться через суд взыскания более 176 млн рублей с группы лиц, признанных виновными в особо крупном мошенничестве.

В апреле 2026 года суд Московской области изменил подсудность этого иска и передал его в Лефортовский районный суд Москвы.

Ранее Балашихинский городской суд Московской области не стал рассматривать гражданский иск певицы на сумму свыше 176 млн рублей, указав на возможность его дальнейшего рассмотрения отдельно от уголовного дела.