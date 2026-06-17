Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Актер Том Холланд подтвердил тайную свадьбу с Зендаей
Звезда «Человека-паука» Том Холланд официально подтвердил брак с актрисой Зендаей, который состоялся в тайне от общественности.
Актер, известный по роли «Человека-паука» рассказал о прошедшем бракосочетании во время пресс-конференции, посвященной выходу новой части франшизы, передает Esquire. Поводом для признания стали распространившиеся ранее сгенерированные нейросетью свадебные фотографии пары.
Отвечая на вопрос о реакции родственников на тайную церемонию, Холланд заявил, что никаких особых реакций не было, «потому что они все там были». Иных подробностей о торжестве актер не раскрыл.
При этом Холланд подчеркнул важность крепких отношений в условиях стрессовой работы в киноиндустрии. Он отметил, что супруги способны по-настоящему поддерживать друг друга благодаря общему пониманию специфики актерской жизни.
Он назвал возлюбленную своей второй половинкой и лучшей подругой, рядом с которой чувствует абсолютную безопасность.
Знакомство знаменитостей состоялось десять лет назад на кастинге первого совместного проекта.
Слухи о смене статуса пары активно обсуждались после того, как стилист Лоу Роуч проговорился о состоявшейся свадьбе на февральской церемонии Actor Awards. Актриса Зендея впервые показала обручальное кольцо от Джессики Маккормак на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2025 году.