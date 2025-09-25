Инсайдер со съемок раскрыл детали «несерьезной» травмы Человека-паука

Tекст: Ирма Каплан

В настоящее время Холланд восстанавливается после «легкого сотрясения мозга», полученного на съемках в прошлую пятницу. Тогда сообщалось, что медики прибыли на место происшествия в Leavesden Studios в британском Уотфорде, чтобы отвезти актера в больницу.

Теперь же инсайдер, близкий к съемкам, рассказал, что несчастный случай на съемочной площадке «был не таким серьезным», как предполагалось ранее, хотя актер и получила удар по голове.

«Происшествие было не таким серьезным, как думают. Трос зацепился за натяжное кольцо, и он ударился головой. Съемки должны были возобновиться в Лондоне в четверг, но на данный момент съемочной группе было приказано приостановить работу на две недели», – цитирует источник Daily Mail.

Инсайдер добавил для таблоида Sun, что Том не торопится, так как у него подозрение на сотрясение мозга, и никто не хочет, чтобы он спешил возвращаться на съемочную площадку.

«Человек-паук: Новый день», четвертый фильм кино-комикс-вселенной, который, предположительно, обошелся в 200 млн долларов. Несмотря на хаос в съемках, выход фильма все еще запланирован на июль 2026 года.

