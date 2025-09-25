Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.0 комментариев
Инсайдер со съемок раскрыл детали «несерьезной» травмы Человека-паука
Исполнитель роли Человека-паука – 29-летний Том Холланд получил на съемках совсем не такую травму, чтобы заставлять производство стоимостью почти 13,5 млн долларов простаивать, заявил инсайдер.
В настоящее время Холланд восстанавливается после «легкого сотрясения мозга», полученного на съемках в прошлую пятницу. Тогда сообщалось, что медики прибыли на место происшествия в Leavesden Studios в британском Уотфорде, чтобы отвезти актера в больницу.
Теперь же инсайдер, близкий к съемкам, рассказал, что несчастный случай на съемочной площадке «был не таким серьезным», как предполагалось ранее, хотя актер и получила удар по голове.
«Происшествие было не таким серьезным, как думают. Трос зацепился за натяжное кольцо, и он ударился головой. Съемки должны были возобновиться в Лондоне в четверг, но на данный момент съемочной группе было приказано приостановить работу на две недели», – цитирует источник Daily Mail.
Инсайдер добавил для таблоида Sun, что Том не торопится, так как у него подозрение на сотрясение мозга, и никто не хочет, чтобы он спешил возвращаться на съемочную площадку.
«Человек-паук: Новый день», четвертый фильм кино-комикс-вселенной, который, предположительно, обошелся в 200 млн долларов. Несмотря на хаос в съемках, выход фильма все еще запланирован на июль 2026 года.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время исполнения трюка на съемках фильма о Человеке-пауке актер Том Холланд получил сотрясение мозга и был госпитализирован.