Человек-паук получил сотрясение мозга
Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд получил сотрясение мозга
Во время исполнения трюка на съемках фильма о Человеке-пауке Spider-Man: Brand New Day актер Том Холланд получил сотрясение мозга и был госпитализирован.
Британский актер Том Холланд получил легкое сотрясение мозга на съемках фильма Spider-Man: Brand New Day, передает The Guardian.
Инцидент произошел на студии Leavesden в городе Уотфорд, когда Холланд выполнял трюк и ударился головой. 29-летнего актера доставили в больницу, и, по данным Variety, никто другой не пострадал.
Как сообщает The Sun, на следующий день Холланд все же посетил благотворительный ужин вместе с отцом и невестой – актрисой Зендаей, но вскоре покинул мероприятие из-за плохого самочувствия. После происшествия съемки были приостановлены, а актеру предписали сделать перерыв на несколько дней.
Продюсеры фильма из Sony Pictures и Marvel Studios намерены в ближайшее время провести совещание, чтобы определить дальнейшие шаги по производству ленты, отмечает Hollywood Reporter. Премьера фильма Spider-Man: Brand New Day намечена на июль 2026 года, это будет четвертая часть франшизы с Холландом в главной роли.
Вместе с Холландом в новом фильме снимутся Зендая, Джейкоб Баталон, а также Марк Руффало, Джон Бернтал и Майкл Мандо. В актерском составе также появились Лиза Колон-Сайяс, Трамелл Тиллман и Сэди Синк.
Напомним, в 2023 году актер Джереми Реннер, сыгравший Соколиного глаза в фильмах киновселенной Marvel, попал в серьезную аварию во время уборки снега.