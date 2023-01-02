Актер из «Мстителей» сильно пострадал при уборке снега

Актер из «Мстителей» Реннер пострадал при уборке снега, он в тяжелом состоянии

Известный супергерой Соколиный глаз в фильмах киновселенной Marvel актер Джереми Реннер пострадал во время уборки снега, его состояние оценивается как «критическое, но стабильное», сообщает портал «Дедлайн».

По информации представителя актера, Реннер пострадал из-за погодных условий в районе города Рино в штате Невада, где во время новогодних праздников прошла снежная буря, передает ТАСС.

Известно, что актер был доставлен в больницу воздушным путем. При этом не уточняется, что именно случилось с актером.

Напомним, из-за зимней бури более 1 млн жителей США оказались без электричества. Метеорологи сообщают, что с бурей, которая сопровождается резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей, столкнулось более половины населения США.

СМИ сообщили, что в результате снежной бури в США как минимум девять человек погибли.