  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожскую Самойловку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему бум на электромобили в России обманчив
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    ВС России поразили одесский порт Вилково
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии
    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна
    Выборы президента Бразилии не выявили победителя
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    5 октября 2026, 12:01 • Новости дня

    Лавров назвал неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

    Москва выступила против появления военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает категорически недопустимым появление военных баз и иной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Афганистана, а также в соседних с ним государствах.

    Руководитель российского внешнеполитического ведомства поднял вопрос безопасности в регионе на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц, передает ТАСС.

    «Хотел бы вновь акцентировать категорическую неприемлемость размещения натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и соседних с ним государств под каким бы то ни было предлогом», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров провел встречу с главой МИД Афганистана.

    В субботу спецпредставитель президента Замир Кабулов назвал задачи московского формата по урегулированию ситуации в этой стране.

    В прошлом году Афганистан пообещал Москве не пускать американских военных на авиабазу Баграм.

    3 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»

    NZZ: Россию заподозрили в проникновении в дома депутатов парламента Финляндии

    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»
    @ Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщила о возможной причастности России к случаям незаконного проникновения в дома финских парламентариев.

     По данным газеты, финские власти допускают причастность России к инцидентам с проникновением в дома депутатов. Неизвестные злоумышленники оставляли после себя включенный свет, открытые двери и несмытую в туалете мочу. При этом признаки взлома и кражи отсутствуют.

    «Кто из нас не забывал запереть дверь, смыть воду в туалете или выключить свет? И все же несколько финских парламентариев убеждены: кто-то проник в их дома», – говорится в материале, озаглавленном «Кремль под подозрением».

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на вопрос о причастности Москвы заявил: «Это вполне возможно. Особенно в наше время, это вполне вероятно».

    Издание предполагает, что Россия якобы намерена «посеять хаос и повлиять на политику в Европе», а инциденты могут быть попыткой запугивания в преддверии парламентских выборов в следующем году.

    В четверг полиция Хельсинки начала расследование случаев незаконного проникновения в дома депутатов парламента, речь идет менее чем о 20 эпизодах. Спикер парламента Юсси Халла-ахо подтвердил, что депутаты жаловались на оставленные неизвестными следы присутствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Финляндии указал на стойкость россиян. В феврале 2026 года призывавший убивать российских военных финский депутат стал спикером парламента.

    Ранее руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что европейские страны убеждают своих граждан в мифической «российской угрозе» и необходимости подготовки к войне против России.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Комментарии (30)
    3 октября 2026, 14:13 • Новости дня
    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Страны Прибалтики прекратили угрозы после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Прибалтики прислушались к предупреждению президента Владимира Путина о защите Калининграда и прекратили свои угрозы, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

    «Похоже, что это предупреждение как-то сработало, поскольку все ранее угрожавшие страны, Латвия, Литва и Эстония, они дали заднюю. Они решили замолкнуть и прекратить угрозы», – заявил Джонсон в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Москва предостерегала НАТО от реализации угроз Калининградской области. По его словам, Россия готова была применить все силы и средства, однако ядерное оружие не называлось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения альянса у Калининградской области.

    Российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил надежды Швеции на военный потенциал Готланда

    Военный эксперт Анпилогов: Остров Готланд проиграет войну на истощение с Россией

    Эксперт оценил надежды Швеции на военный потенциал Готланда
    @ Karl Melander/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Швеция не сможет полноценно использовать островную инфраструктуру Готланда при реальном конфликте с Россией. Балтийское море простреливается российскими береговыми комплексами, а сам остров проиграет войну на истощение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Стокгольм заявил об оперативной готовности превратить Готланд в платформу для наступательных операций.

    «Балтийский остров Готланд расположен в 100 км от континентальной Швеции и в 200 км от побережья Калининграда. Положение позволяет Стокгольму рассматривать его как передовую военную платформу и «непотопляемый авианосец» на случай какого-либо вооруженного конфликта. В первую очередь шведская сторона имеет в виду войну с Россией», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По его словам, позиция шведских властей частично соответствует реальности. «В современной военной концепции стратегия расширенного использования островов в целом себя оправдывает. Например, американские силы боятся подходить к таким иранским островным крепостям, как Харк и Ларек. В противостоянии суши и моря преимущество будет за береговыми комплексами», – заметил собеседник.

    Однако ситуация кардинально меняется, когда речь заходит об использовании Готланда против России, заметил спикер. «Если Швеция решится на прямой конфликт с российской стороной, остров в каком-то смысле унаследует недостатки судов в противостоянии с береговыми силами», – подчеркнул эксперт.

    «Балтийское море простреливается российскими вооружениями – истребительной авиацией, БПЛА, батареями береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», расположенными в Калининградской области. Причем в случае прямого конфликта нам даже не нужно будет атаковать сам Готланд – достаточно перерезать пути доставки на него боеприпасов, военно-технического оборудования, живой силы и просто запасов продуктов», – заметил спикер.

    «Учитывая все это, я бы не стал называть Балтийское море «внутренним морем НАТО». Скорее, члены альянса – Финляндия, Швеция, страны Прибалтики – заперты Россией в этой акватории», – сыронизировал он.

    Впрочем, заметил Анпилогов, у Стокгольма действительно есть возможность нанести удары по России. «Шведская авиация и дроны способны по аналогии с атакой японцев на Перл-Харбор напасть на военный флот, стоящий у причальных стенок в Балтийске. Кроме того, в зоне риска окажутся наши системы РЭБ. Однако нужно помнить, что подобные объекты защищены ПВО и ПРО не хуже Москвы или Севастополя», – акцентировал он.

    «В ответ же на шведскую территорию обрушится вся ударная мощь сил, расположенных в европейской части России, в том числе – в Ленинградской и Псковской областях. Причем удары могут быть нанесены не только по непосредственно военным целям, но и по горным перевалам между Швецией и Норвегией», – заключил эксперт.

    Ранее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что Готланду потребуется всего несколько дней, чтобы превратиться в платформу для проведения наступательных операций. Сейчас на острове возводятся новые казармы и другие объекты, а шведские военные проводили там учения вместе с американскими морпехами, передает Atlantic.

    Швеция продолжает работу над укреплением гарнизона на острове, однако наступательные вооружения пока не размещались. Готланд из-за своего географического расположения рассматривается как форпост НАТО в Балтийском море, поскольку находится вблизи торговых путей к Петербургу, Калининграду и Прибалтийским странам.

    В свою очередь глава шведского центра ведения воздушной войны полковник Карл Бергквист заявил: в случае конфликта с Россией военно-воздушные силы Швеции не станут ограничиваться оборонительными действиями и будут наносить удары глубоко за линией фронта. «Нападение должно дорого обойтись противнику», – сказал он.

    Двумя месяцами ранее стало известно, что шведский парламент одобрил создание Службы внешней разведки (UND). Новое ведомство приступит к работе 1 января 2027 года и будет специализироваться на работе против России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Швеция радикально меняет методы шпионской антироссийской деятельности.

    В феврале нынешнего года посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Москва учтет в своем военном планировании милитаризацию Швеции в целом и Готланда в частности. Дипломат напомнил, что в королевстве раздаются призывы нарастить военное присутствие на острове, разместить многонациональный контингент, увеличить количество армейских подразделений, укрепить систему ПВО и создать амфибийно-десантный батальон.

    При этом генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что Брюссель и ряд европейских стран получили предупреждение Москвы о задействовании всего российского военного потенциала, включая ядерное оружие, в случае попыток блокады Калининградской области. В связи с этим российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил: это не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. Он также напомнил про запущенную Западом эскалацию в Балтийском море, военные учения и попытки задержания судов, сообщает Кремль.

    «Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в данном случае имеется в виду Калининград, но, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Россией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно», – подчеркнул Путин.

    Что Россия будет безусловно обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский также назвал военные маневры Североатлантического альянса у границ Калининградской области неприкрытой угрозой применения силы. Дипломат напомнил: Минобороны Польши называет происходящее демонстрацией возможностей быстрого реагирования.

    Комментарии (2)
    3 октября 2026, 01:17 • Новости дня
    Спецпредставитель Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России Замир Кабулов сообщил, что участники московского формата обсудят урегулирование напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном.

    Участники предстоящего заседания московского формата консультаций по Афганистану планируют обсудить отношения между Кабулом и Исламабадом, передает ТАСС со ссылкой на Кабулова.

    По его словам, все темы встречи «условно все приоритетные». Дипломат подчеркнул, что главная цель московской площадки заключается в укреплении сотрудничества в регионе с опорой на Афганистан.

    По словам Кабулова, напряженные отношения между Пакистаном и Афганистаном привлекают внимание многих стран.

    «Все участники московского формата, они хотели бы, чтобы этот конфликт был потушен и установились нормальные отношения. Потому что все любят, это модное стало выражение, connectivity это называется – взаимосвязь региона» – отметил он.

    Кабулов подчеркнул, что отсутствие добрососедских отношений сделает разговоры о развитии региона бессмысленными.

    «Поэтому мы все заинтересованы, чтобы обе страны как-то нашли приемлемые развязки и между ними установились нормальные взаимоотношения. Это будет один из вопросов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан в феврале 2026 года объявил «открытую войну» Афганистану и обвинил талибов в поддержке терроризма и сотрудничестве с Индией.

    Миссия ООН по содействию Афганистану в июльском отчете зафиксировала почти 500 погибших и свыше 1,2 тыс. раненых мирных жителей страны в результате трансграничных ударов Пакистана с октября 2025 года.

    1 октября при авиаударах Пакистана по Афганистану погибли девять человек.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО сел в Польше

    Летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО приземлился в Польше

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR, совершавший полет у границ Калининградской области, приземлился на территории Польши.

    Полет продлился примерно пять с половиной часов, после чего самолет совершил посадку в Польше. Самолет вылетел с польской военной базы около 10:55 мск. Находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, он несколько раз пролетал вдоль сухопутных границ Калининградской области, разворачиваясь над Балтийским морем. Примерно в 16:19 мск борт приземлился на территории Польши, передает РИА «Новости».

    Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив называют сдерживанием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет-разведчик НАТО приблизился к границе Калининградской области.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО вблизи региона.

    В тот же день помощник президента России Николай Патрушев пообещал альянсу быстрый ответ при атаке на Калининград.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    В Литве подняли в воздух истребители НАТО из-за угрозы беспилотника

    LRT: Аэропорт Вильнюса временно закрыли из-за угрозы беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Литвы временно закрыли воздушное пространство над местным аэропортом из-за возможного появления беспилотного летательного аппарата.

    Воздушное пространство Вильнюсского аэропорта временно закрыли из-за предполагаемого беспилотника, сообщает LRT.

    «По сообщению национального центра управления кризисами, в Вильнюсском уезде, в Укмерге, в субботу утром из-за угрозы беспилотника объявлен желтый сигнал воздушной опасности. Временно закрыто воздушное пространство Вильнюсского аэропорта», – говорится в публикации литовской телерадиокомпании.

    В воздух были подняты истребители НАТО, а жителям Литвы разослали уведомления о воздушной опасности. В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Литва начала внедрять украинскую систему обнаружения беспилотников.

    В прошлом месяце аэропорт Вильнюса закрывали из-за неустановленных беспилотников.

    Летом литовские власти усилили противовоздушную оборону столицы из-за угрозы дронов.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Рогов назвал отказ Украины от нейтрального статуса роковой ошибкой

    Рогов: Отказ Украины от нейтрального статуса стал роковой ошибкой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил, что отказ Украины от нейтрального статуса привел страну к тотальной разрухе.

    «Отказ действующего в Киеве режима от нейтрального статуса и стремление включить Украину в НАТО было роковой ошибкой и сыграло с ней плохую шутку, которая привела страну к полному упадку и тотальной разрухе», – заявил Рогов РИА «Новости».

    Он напомнил, что в Декларации о государственном суверенитете Украина обязывалась быть постоянно нейтральным государством и не участвовать в военных блоках. Именно это положение было основой для признания независимости Украины в 1991 году, но теперь оно попрано властями во главе с Владимиром Зеленским, отметил Рогов.

    По его мнению, нейтральный статус Украины должен быть закреплен в конституции, чтобы избежать в будущем новых провокаций со стороны русофобских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине.

    В четверг президент Владимир Путин назвал сохранение нейтрального статуса Украины целью России.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Вручение НАТО премии мира вызвало протесты в немецком Мюнстере

    Около 350 человек протестовали в Мюнстере против вручения НАТО премии мира

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком Мюнстере прошли протестные акции против вручения оборонному Североатлантическому альянсу Вестфальской премии мира, награду от лица НАТО получил генеральный секретарь Марк Рютте.

    Церемония вручения премии за укрепление сплоченности в Европе состоялась в четверг. Мероприятие традиционно проводится в городе, где в 1648 году подписали договор, завершивший Тридцатилетнюю войну. Перед гостями выступили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст, передает ТАСС.

    В отличие от прошлых лет торжество сопровождалось громкими протестами у ратуши, пишет WDR. Активисты выражали недовольство присуждением премии мира военному блоку. Всего на территории города одновременно прошли пять демонстраций с участием около 350 человек.

    Во время проводов лауреатов обстановка на площади Принципальмаркт обострилась. Оркестр играл гимн Европы, а некоторые протестующие пели протестные песни. Несмотря на напряженность, полиция заявила о завершении дня без серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марк Рютте заявил о неспособности лицензий на ракеты для систем Patriot помочь украинской армии в краткосрочной перспективе.

    В среду генеральный секретарь НАТО подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

    Во вторник руководитель Североатлантического альянса призвал увеличить расходы на оборону из-за происшествий на военных заводах.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил об отсутствии угрозы нападения России

    Стубб: Финляндия не ожидает нападения со стороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб в интервью испанской газете El Mundo заявил, что Хельсинки не ожидает нападения со стороны России и не видит никаких свидетельств такой угрозы.

    «Ожидаем ли мы, что Россия нападет? Ответ – нет», – заявил Стубб, подчеркнув, что свидетельств этому нет, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

    По его словам, в Европе существует проблема с коммуникацией из-за того, что некоторые лидеры смешивают возможные сценарии с восприятием угрозы, действуя «алармистски».

    Он также напомнил, что у Финляндии самая длинная в ЕС граница с Россией. «Мы точно видим, что Россия собирается делать или нет. И конечно, мы сообщим, если заметим, что что-то меняется», – добавил Стубб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитрий Медведев назвал слова о российской угрозе предлогом для выколачивания денег.

    В пятницу посольство России в США сообщило, что Запад разгоняет миф об «угрозе вторжения».

    До этого Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Комментарии (2)
    4 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Партия за нормализацию отношений с Россией стала третьей на выборах в Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей», выступающая за нормализацию отношений с Россией и Белоруссией, занимает третье место по предварительным итогам обработки бюллетеней на выборах в сейм Латвии.

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» набрала 11,73% голосов на выборах в сейм Латвии, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

    На первом месте находится партия «Объединенный список» премьер-министра Андриса Кулбергса, набирающая 35,44% голосов. Второе место занимает «Латвия на первом месте», выступающая за традиционные ценности, с 13,1% голосов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в парламент проходят националистическое «Национальное объединение» (8,8%), в котором состоит глава МВД Янис Домбрава, ориентированная на либеральную молодежь партия «Прогрессивные» (7,8%) и «Новое единство» (6,32%). Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

    Выборы в сейм Латвии состоялись 3 октября. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 797 тыс. избирателей, что составляет 51,22% от общего числа имеющих право голоса. В выборах участвовали 14 партий, претендующих на 100 депутатских мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России. В этот же день на парламентских выборах победила партия Кулбергса. В субботу явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Посольство: Запад разгоняет миф об «угрозе вторжения» России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Евросоюза и НАТО намеренно раздувают миф об «угрозе вторжения» со стороны России, чтобы подготовить население к возможной эскалации и оправдать рост военных расходов, сообщило российское посольство в Венгрии.

    «За последние недели фиксируем существенный рост агрессивной антироссийской риторики, исходящей от целого ряда стран – членов ЕС и НАТО. Эти страны осознанно разгоняют миф о якобы нависающей над Европой угрозе вторжения со стороны России», – говорится в сообщении посольства в Telegram.

    В дипмиссии считают, что идея потенциального конфликта раскручивается для подготовки населения к планируемой эскалации напряженности и оправдания растущих военных расходов, включая помощь Киеву.

    Также российские дипломаты указали на рост военной активности недружественных стран у западных границ России: проводятся учения с наступательными сценариями, а некоторые политики заявляют о готовности разместить ядерное оружие вблизи российской территории.

    В посольстве подчеркнули, что Россия в случае эскалации задействует все необходимые средства для отражения агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал учения Запада в Балтийском море эскалацией.

    В тот же день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал как угрозу применения силы учения НАТО у Калининградской области.

    В понедельник эксперт отметил, что Запад подрывает собственную безопасность разговорами о войне.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик начал полет у границ России

    Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W пролетел у границ России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В воздушном пространстве Эстонии недалеко от российской границы был замечен британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint.

    Британский самолет разведки Boeing RC-135W Rivet Joint ведет патрулирование недалеко от границ с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные порталов по отслеживанию авиации.

    Вылетев из Уоддингтона, самолет проследовал на северо-восток, пролетев над Балтийским морем недалеко от Калининграда, а затем проследовал через Литву, Латвию и Эстонию. Вблизи российской границы, примерно в 50 км, борт совершал хаотичные петли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет-разведчик НАТО приблизился к границе Калининградской области.

    Во вторник американский самолет-разведчик подлетел к границам того же региона.

    На прошлой неделе британский разведывательный Boeing заметили у границ Калининградской области.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    США направили около 40 морских пехотинцев в регион Балтийского моря

    Пентагон направил около 40 морских пехотинцев в регион Балтийского моря

    Tекст: Мария Иванова

    США перебрасывают около 40 морских пехотинцев в регион Балтийского моря для участия в миссии НАТО «Балтийский часовой».

    Американские морпехи будут действовать совместно с береговой бригадой Финляндии, обеспечивая экспедиционное наблюдение и тактическую разведку, сообщает РИА «Новости».

    Командующий силами морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Дэниел Шипли заявил, что участие в миссии демонстрирует способность морской пехоты оперативно перебрасывать специализированные силы в необходимые районы.

    Участие американских военных направлено на улучшение наблюдения за морской обстановкой, защиту критически важной подводной инфраструктуры и поддержание безопасности в регионе. При этом европейские союзники играют ведущую роль в миссии, тогда как морская пехота США выполняет вспомогательную функцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин назвал учения Запада в Балтийском море эскалацией.

    В тот же день постоянный представитель США исключил планы НАТО по нападению на Россию.

    В феврале министерство обороны Финляндии сообщило о размещении штаба Североатлантического альянса в Рованиеми.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе

    Захарова высмеяла статью Financial Times о переброске войск Эстонии к границе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикации в западной прессе об активной переброске эстонских войск к российским границам.

    «В КП (газете «Комсомольская правда») есть последняя страница, где публикуют фотографии девушек и анекдоты. Такую же рубрику нужно завести Financial Times для подобных новостей», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Эстония начала строительство военных баз у российской границы, активно перебрасывает свои войска к российской границе в рамках программы активной обороны. Отмечалось, что военное командование республики строит новую базу в Нарве для размещения до тысячи солдат.

    Летом Таллин собрался строить в Нарве военный городок.

    Кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 08:31 • Новости дня
    Эстония начала строительство военных баз у российской границы

    FT: Власти Эстонии перешли к стратегии активной обороны у российской границы

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Эстонии в рамках стратегии «активной обороны» перебрасывают элитные подразделения ближе к российской границе, сообщила Financial Times со ссылкой на чиновников.

    Эстония начала переброску элитных подразделений ближе к российской границе в рамках перехода к стратегии «активной обороны», пишет Financial Times.

    Военнослужащие покидают главную базу страны в городе Тапа и отправляются на новые позиции на востоке. В частности, подразделение командира первой эстонской бригады полковника Тармо Кундлы переведут в город Йыхви в 50 км от российской границы, где возводятся масштабные объекты для размещения личного состава, отмечает РИА «Новости».

    По данным издания, в Нарве также строится военная база, рассчитанная на тысячу солдат. Как пояснили в эстонском министерстве обороны, сейчас власти находятся в процессе изменения всего военного устройства страны.

    При этом руководители разведывательных и военных ведомств Эстонии признают, что не видят стремления России к полномасштабному конфликту с НАТО. Ранее телерадиокомпания ERR также сообщала о планах Таллина закупить ракеты большой дальности, которые могут запускаться с систем залпового огня HIMARS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Эстония подняла истребители НАТО из-за неопознанных дронов.

    Летом Британия развернула танки в Эстонии у российской границы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава ДНР сообщил об ожесточенных боях за Красный Лиман
    В России повысили приоритет железнодорожных перевозок зерна
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    Премьер Испании назначил внеочередные всеобщие выборы
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива
    Google сообщила об ограничении доступа к нейросетям без платной подписки
    Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей

    Почему бум на электромобили в России обманчив

    Электромобили и гибриды удивили, показав удвоение продаж в России в этом году. Однако при детальном рассмотрении становится понятно, что даже летний ажиотаж не сделает электромобили массовым транспортом в нашей стране. Откуда же взялся такой резкий рост и что не так с электромобилями? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА. Владимир Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

      Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

      0 комментариев
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации