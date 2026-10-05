Лавров встретился с главой МИД Афганистана

Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Афганистана Муттаки

Tекст: Вера Басилая

Встреча Лаврова и Муттаки проходит на полях восьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает РИА «Новости».

Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, беседа посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

В МИД России отмечали, что на заседании приоритетное внимание будет уделено взаимодействию стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также укреплению сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов назвал задачи московского формата консультаций.

Ранее Лавров назвал неприемлемым размещение военных баз третьих стран в Афганистане.

Кабул до этого пообещал не пускать США на авиабазу Баграм.