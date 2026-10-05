В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Лавров встретился с главой МИД Афганистана
Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Афганистана Муттаки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки.
Встреча Лаврова и Муттаки проходит на полях восьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает РИА «Новости».
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, беседа посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
В МИД России отмечали, что на заседании приоритетное внимание будет уделено взаимодействию стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также укреплению сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов назвал задачи московского формата консультаций.
Ранее Лавров назвал неприемлемым размещение военных баз третьих стран в Афганистане.
Кабул до этого пообещал не пускать США на авиабазу Баграм.