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Следователи возбудили дело после отравления 33 человек в казанском кафе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после массовой вспышки кишечной инфекции среди посетителей казанского заведения Nan Kebab, сообщает следственное управление СК по Татарстану.
После отравления 33 посетителей кафе Nan Kebab следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, следует из сообщения в Max СУ СК по Татарстану.
Инцидент произошел в Казани, где за два дня зарегистрировали массовую вспышку кишечной инфекции. У 22 заболевших врачи обнаружили сальмонеллу.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – отмечается в сообщении ведомства.
По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, все пострадавшие ели шаурму, закрытую пиццу и кебаб. В заведении выявили многочисленные нарушения, изъяли 44 килограмма продукции и опечатали помещение. Материалы проверки уже переданы в суд, передает РИА «Новости».
В настоящее время 23 пациента находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. Врачи оценивают их состояние как средней и легкой тяжести, оказывая всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что более 30 человек отравились после посещения казанского кафе Nan Кebab.
В июле следователи возбудили уголовное дело из-за отравления 19 человек в подмосковной Коломне.
Месяцем ранее правоохранительные органы начали расследование массового отравления детей в летнем лагере Тверской области.