В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
В Тверской области возбудили уголовное дело после отравления 14 детей в лагере
В Тверской области 14 воспитанников детского лагеря «Зарница» госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы с признаками пищевого отравления, возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Тверской области.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента с массовым ухудшением самочувствия несовершеннолетних. По данным областной прокуратуры, инцидент произошел в летнем оздоровительном учреждении, передает РИА «Новости».
«Ржевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщила пресс-служба ведомства.
Информация о госпитализации 14 детей с симптомами отравления поступила 4 июня. В настоящее время надзорные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют соблюдение санитарных норм в лагере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле следователи возбудили уголовное дело после отравления 14 детей в лагере Свердловской области.
В подмосковном Одинцово 27 воспитанников детского сада попали в больницу с кишечной инфекцией.
В конце мая правоохранители завели дело из-за массового отравления посетителей кафе в Пятигорске.