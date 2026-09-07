Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.2 комментария
ABC: США хотят добиться завершения украинского конфликта до зимы
Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме текущего года, сообщили источники телеканала ABC по итогам визита в Москву и Киев спецпосланников президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
В Москве Уиткофф и Кушнер обсудили с президентом России Владимиром Путиным конкретные планы мирного урегулирования для скорейшего завершения текущего противостояния с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC. Встреча в Кремле продлилась около трех часов.
«Американская делегация серьезно отнеслась к встречам в Москве и Киеве, добавив, что эти визиты «не просто напоказ»… Американская сторона хочет завершить конфликт до наступления зимы», – сообщает телеканал со ссылкой на неназванный источник.
По данным чиновников Белого дома, представители Вашингтона представили российскому руководству содержательные инициативы о дальнейших шагах к миру.
При этом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, внесенный в России в реестр террористов и экстремистов, сомневается в возможности начала переговоров раньше весны или лета 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эти переговоры небольшим шагом к мирному урегулированию.
Вскоре представители США завершили свой визит на Украину.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ