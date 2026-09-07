Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.2 комментария
Суд вынес приговор поставщикам бракованных бронежилетов для военных
Суд приговорил руководителей ГК «Пикет» к колонии за бракованные бронежилеты
Мещанский суд Москвы признал двух бывших руководителей группы компаний «Пикет» виновными в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа.
«Назначить Антоновой Виктории наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 1 млн рублей», – приводит ТАСС решение инстанции.
Бывший глава службы безопасности Михаил Кальченко осужден на семь лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Инстанция также постановила солидарно взыскать с осужденных и генерального директора Андрея Есипова почти 2,4 млрд рублей для возмещения ущерба Министерству обороны.
В рамках обеспечительных мер сохранен арест на имущество фигурантов дела. Речь идет о земельных участках, автомобиле BMW Кальченко и дизайнерских сумках Chanel, принадлежащих бывшему финансовому директору Антоновой. Ранее руководитель предприятия Есипов получил девять лет колонии.
До начала специальной военной операции организация занималась строительством и пошивом одежды. Позже компания заключила контракт на поставку 20 тыс. кевларовых касок и аналогичного количества бронежилетов. Выяснилось, что переданная экипировка не обеспечивала заявленную противоосколочную защиту.
В апреле этого года Мосгорсуд утвердил приговор гендиректору компании Андрею Есипову.
Следователи обвинили руководство предприятия в поставках бронежилетов без защиты от осколков.
Для возмещения ущерба суд арестовал имущество и банковские счета фигурантов дела.