Первый Всероссийский съезд родительских комитетов завершился в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

В Москве завершился первый Всероссийский съезд родительских комитетов, в котором приняли участие 600 представителей из 89 регионов России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Главной задачей мероприятия стало обсуждение эффективности взаимодействия родителей, школ и государства по вопросам воспитания и образования подрастающего поколения.

С приветствием к участникам обратился президент России Владимир Путин. Его обращение зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Путин отметил, что форум способствует укреплению института семьи, воспитанию молодежи на основе патриотизма, духовно-нравственных ценностей, а также пожелал собравшимся успехов.

Важность работы родкомов подчеркнул Кириенко, назвав их полноценными партнерами власти в воспитании будущего страны. «Вместе с вами нам надо сделать так, чтобы вся система действительно работала на воспитание и создание условий для самореализации и развития наших детей», – сказал он. Он напомнил о ежегодном выделении 1 млрд рублей на поддержку инициатив родительских сообществ по поручению президента и поддержал активное участие родителей в конкурсах грантовых проектов.

По итогам 2024 года средства поддержки были распределены между 1211 проектами, а в конкурсе приняли участие 8,5 тыс. школ, из которых почти половина – сельские. Благодаря этому поддержку получили интерактивные музеи, семейные клубы, фестивали, программы волонтерства и экскурсии по городам России.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что участие родителей в образовательных инициативах усилило взаимодействие между школами и семьями. На съезде подчеркивалась роль советников директоров по воспитанию и важность обмена опытом среди регионов. Были вручены благодарности Президента и ведомственные награды активным родителям и педагогам.

В ходе форума прошли совещания и тематические встречи, участники защищали проекты, обсуждали формирование просветительских программ, а также усиление информирования родителей о возможностях национального проекта «Молодежь и дети». Среди спикеров выступили представители федеральных ведомств, герои России, олимпийские чемпионы и общественные деятели. Завершился съезд утверждением плана работы Всероссийского родительского комитета на следующий год.